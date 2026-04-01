Megingott a banki bizalom, egyre drágábban jutnak pénzhez a magánhitelalapok
Megingott a banki bizalom, egyre drágábban jutnak pénzhez a magánhitelalapok

Egyre drágábban finanszírozzák az amerikai bankok a magánhitel-alapokat, mivel felerősödtek a kétségek az alapok portfólióiban szereplő befektetések értékelésével kapcsolatban. A folyamat érzékenyen érintheti a hozamokat - írja a Reuters.
A Reuters értesülései szerint tavaly november óta emelkednek azok a kamatok, amelyeket a bankok az úgynevezett mögöttes tőkeáttételes hitelkeretekért (back leverage) számítanak fel.

Ezeket a hiteleket a magánhitel-szektorban működő speciális célú társaságoknak (SPV) nyújtják. A hitelkeretek kulcsfontosságú finanszírozási forrást jelentenek a vállalatfejlesztési társaságok (BDC) számára, amelyek a saját tőkéjüket tőkeáttétellel kiegészítve hiteleznek középvállalatoknak.

Az egyik forrás szerint a SOFR referenciakamathoz viszonyított felár a korábbi mintegy 180 bázispontról akár 200 bázispontra is felkúszhatott. Egy másik informátor ugyanakkor 175-ről 185-190 bázispontra történő emelkedésről számolt be. Ez a folyamat megfordította a novembert megelőző, nagyjából másfél évig tartó hozamfelár-szűkülési trendet.

A finanszírozás drágulása közvetlen hatással van az alapok nettó kamatjövedelmére és belső megtérülési rátájára (IRR).

"Ez egy nehéz időszak a magánhitel-szektor egésze számára a féllikvid alapokból érkező megnövekedett visszaváltási kérelmek, valamint a portfóliók hitelminőségével kapcsolatos aggályok miatt" – mondta Sean Dunlop, a Morningstar banki elemzője.

Az aggodalmak hátterében a nagyjából 2000 milliárd dollárosra duzzadt magánhitelpiac szigorodó ellenőrzése áll. A bizalom megingásához több tényező is hozzájárult. Ilyen a mesterséges intelligencia szoftveripart potenciálisan felforgató hatása, több cégcsőd, valamint a Blue Owl két alapjának vitatott összeolvasztási terve is. A JPMorgan Chase márciusban leértékelte egyes, magánhitel-piaci szereplőknek nyújtott mögöttes tőkeáttételes hitelei fedezetét.

– fogalmazott Seth Kleinman, a Benesch ügyvédi iroda speciális helyzetekért felelős részlegének vezetője. Hozzátette, hogy az értékelési bizonytalanság komolyan korlátozza a bankok hitelezési hajlandóságát.

A magasabb finanszírozási költségeket a magánhitel-alapok részben tovább tudják hárítani az ügyfeleikre, mivel a saját hiteleik árazását is emelik. A Houlihan Lokey adatai szerint

a BDC-szektor 2025 végén mintegy 513 milliárd dollárnyi eszközt kezelt.

A Moody's jelentése alapján pedig az amerikai bankok 2025 júniusáig közel 300 milliárd dollárt hiteleztek a magánhitel-szolgáltatóknak, további 285 milliárd dollárt pedig a magántőke-alapoknak.

