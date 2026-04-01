Múzeumokba kerülnek az MNB által korábban vásárolt műtárgyak

Az MNB által felvásárolt műtárgyak múzeumokba kerülnek. Erről Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt a jegybank 61 alkotásból álló műgyűjteményének átadásán Veszprémben az MNB közleménye szerint.

A műalkotásoknak nem raktárakban, vagy irodák folyosóin van a helye, hanem természetes közegükben, azaz a múzeumi szférában

– jelentette ki Sipos-Tompa Levente. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett amellett, hogy a törvényben rögzített alapfeladataira koncentrálja erőforrásait. Éppen ezért a hivatalba lépését követően az intézmény működését átvizsgálta és racionalizálta.

Sipos-Tompa Levente hozzátette: a műgyűjtemény 1 fővárosi és 29 vidéki múzeumban lesz megtekinthető. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba összesen 61 alkotás kerül letétbe. A jegybank korábban Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron és Karcagon adott át műalkotásokat az érintett múzeumok számára.

