  • Megjelenítés
Múzeumokba kerülnek az MNB által korábban vásárolt műtárgyak
Bank

Portfolio
Az MNB által felvásárolt műtárgyak múzeumokba kerülnek. Erről Sipos-Tompa Levente, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke beszélt a jegybank 61 alkotásból álló műgyűjteményének átadásán Veszprémben az MNB közleménye szerint. 

A műalkotásoknak nem raktárakban, vagy irodák folyosóin van a helye, hanem természetes közegükben, azaz a múzeumi szférában

– jelentette ki Sipos-Tompa Levente. Hozzátette, hogy a Magyar Nemzeti Bank új vezetése elkötelezett amellett, hogy a törvényben rögzített alapfeladataira koncentrálja erőforrásait. Éppen ezért a hivatalba lépését követően az intézmény működését átvizsgálta és racionalizálta.

Sipos-Tompa Levente hozzátette: a műgyűjtemény 1 fővárosi és 29 vidéki múzeumban lesz megtekinthető. A veszprémi Laczkó Dezső Múzeumba összesen 61 alkotás kerül letétbe. A jegybank korábban Budapesten, Debrecenben, Székesfehérváron és Karcagon adott át műalkotásokat az érintett múzeumok számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility