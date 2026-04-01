Nagyszabású programot jelentett be a JP Morgan

A JPMorgan Chase nagyszabású kisvállalkozás-fejlesztési programot jelentett be. Ennek keretében tíz év alatt 80 milliárd dollárnyi hitelt kívánnak kihelyezni, valamint hárommillió fővel bővítenék amerikai ügyfélkörüket - írja a Reuters.

A bank kedden mutatta be az American Dream Initiative elnevezésű kezdeményezést.

A program célja a helyi gazdaságok élénkítése a kisvállalati hitelezés jelentős felpörgetésével.

A JPMorgan a jelenlegi hétmillió kisvállalati ügyfelének számát tízmillióra szeretné növelni. A 80 milliárd dolláros hitelkeretet részben közvetlenül, részben pedig közösségfejlesztési pénzügyi intézményeken és szövetségi programokon keresztül tervezik folyósítani.

A hitelezés bővítése mellett a pénzintézet kiterjesztené tanácsadói programját is, amellyel 115 ezer cégtulajdonost érnének el. A program többek között bérszámfejtési, likviditáskezelési, valamint egészségbiztosítási és nyugdíjcélú kérdésekben nyújtana iránymutatást a vállalkozásoknak.

Ben Walter, a Chase Business Banking vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy

a kihelyezések túlnyomó többsége piaci kamatozású vállalati hitel lesz.

Ez biztosítja, hogy a program hosszú távon is fenntartható üzleti alapokon működjön. Mindemellett a kezdeményezés egy kisebb jótékonysági, támogatási elemet is tartalmaz.

A hálózatbővítés részeként a JPMorgan ezer új kisvállalati referenst és 150 szenior üzleti tanácsadót vesz fel. A program kiemelt földrajzi területei közé tartozik Alabama állam, valamint Philadelphia, Atlanta, Los Angeles és San Francisco nagyvárosi vonzáskörzete. Alabamában a bank 2030-ig 35 új fiókot kíván nyitni. Emellett olyan jelentős infrastrukturális beruházásokat is finanszíroznak, mint a West Alabama Corridor autópálya-projekt.

Forrás: Reuters

