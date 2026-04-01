Összetett fenyegetési rendszerrel néznek szembe a bankok, kőkemény próbatétel előtt állnak

A digitális transzformáció felgyorsulásával párhuzamosan egyre gyakrabban kerül elő a kiberreziliencia fogalma. Mit jelent ma egy valóban reziliens szervezet a pénzügyi szektorban?
Bucsek Gábor: A reziliencia nem egyetlen technológiai megoldást jelent, hanem egy működési modellt. A digitális transzformáció önmagában nem cél, hanem eszköz: akkor értékes, ha a szervezet képes gyorsan alkalmazkodni, ellenállni a sokkoknak, és működés közben is fenntartani a biztonságot. Egy reziliens banki modellben a stratégia, a szervezeti struktúra és a technológia egymást erősítik. Nem az a kérdés, hogy történik‑e incidens, hanem az, hogy milyen gyorsan és milyen koordináltan tudunk reagálni rá.
Borókai Bence: A kiberreziliencia ma a pénzügyi szektorban nem pusztán technológiai kérdés, hanem egy többszintű védekezési modellre épülő működési képesség. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szervezet egyszerre képes a fenyegetések megelőzésére, azok gyors detektálására, a hatékony reagálásra és az üzletmenet mielőbbi helyreállítására. Emellett a szabályozói környezet – különösen az európai pénzügyi szabályozások – egyre hangsúlyosabban követeli meg nemcsak a megfelelő biztonsági szint kialakítását, hanem annak tartós fenntartását és bizonyíthatóságát is. Egy valóban reziliens pénzügyi szervezet így nemcsak ellenáll a támadásoknak, hanem a működését fenyegető eseményekből gyorsan és kontrolláltan tud helyreállni.
