Rég voltak ilyen magasak a lakáshitelkamatok Amerikában
Az iráni háború okozta inflációs félelmek hatására tovább emelkedtek a jelzálogkamatok az Egyesült Államokban, ami a hitelkérelmek számának jelentős visszaeséséhez vezetett. A hitelkiváltási igények különösen meredeken zuhantak az elmúlt hetekben - számolt be a CNBC.
A Jelzálogbankok Szövetségének (MBA) szezonálisan kiigazított indexe alapján a jelzáloghitel-kérelmek összesített volumene egyetlen hét alatt 10,4 százalékkal csökkent. A 30 éves, fix kamatozású, szabványméretű (konform) – azaz 832 750 dollár alatti – jelzáloghitelek átlagos szerződéses kamata

6,43 százalékról 6,57 százalékra emelkedett. Ez az érték tavaly augusztus óta a legmagasabb.

A kamatingadozásokra leginkább érzékeny hitelkiváltási kérelmek száma egy hét alatt 17 százalékkal zuhant. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés már több mint 40 százalékos. Bár éves összevetésben még mindig 33 százalékos növekedés figyelhető meg, ez jelentősen elmarad az év eleji szintektől. Akkoriban ugyanis az alacsonyabb kamatok miatt a hitelkiváltások iránti kereslet még a kétszerese volt az egy évvel korábbinak.

A lakásvásárlási célú hitelkérelmek 3 százalékkal mérséklődtek a hét során, és alig 1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. "Az FHA- és a VA-hitelek iránti kereslet jobban tartja magát a hagyományos (konvencionális) hitelekénél" – közölte Mike Fratantoni, az MBA vezető közgazdásza. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kamatok ugrásszerű emelkedése és a gazdasági bizonytalanság egyértelműen rontja a vásárlói bizalmat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

