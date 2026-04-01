Rég voltak ilyen magasak a lakáshitelkamatok Amerikában

A Jelzálogbankok Szövetségének (MBA) szezonálisan kiigazított indexe alapján a jelzáloghitel-kérelmek összesített volumene egyetlen hét alatt 10,4 százalékkal csökkent. A 30 éves, fix kamatozású, szabványméretű (konform) – azaz 832 750 dollár alatti – jelzáloghitelek átlagos szerződéses kamata

6,43 százalékról 6,57 százalékra emelkedett. Ez az érték tavaly augusztus óta a legmagasabb.

A kamatingadozásokra leginkább érzékeny hitelkiváltási kérelmek száma egy hét alatt 17 százalékkal zuhant. Az előző hónaphoz viszonyítva a visszaesés már több mint 40 százalékos. Bár éves összevetésben még mindig 33 százalékos növekedés figyelhető meg, ez jelentősen elmarad az év eleji szintektől. Akkoriban ugyanis az alacsonyabb kamatok miatt a hitelkiváltások iránti kereslet még a kétszerese volt az egy évvel korábbinak.

A lakásvásárlási célú hitelkérelmek 3 százalékkal mérséklődtek a hét során, és alig 1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket. "Az FHA- és a VA-hitelek iránti kereslet jobban tartja magát a hagyományos (konvencionális) hitelekénél" – közölte Mike Fratantoni, az MBA vezető közgazdásza. Hozzátette ugyanakkor, hogy a kamatok ugrásszerű emelkedése és a gazdasági bizonytalanság egyértelműen rontja a vásárlói bizalmat.

