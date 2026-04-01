Széchenyi Kártya Program: bővülnek a finanszírozási lehetőségek az agáriumban

A Széchenyi Kártya Program Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ konstrukciója 2026. április 1-től négy új csoportmentességi támogatási jogcím mellett is igényelhető, a változás a hazai kkv-k számára szélesebb körű finanszírozási lehetőségeket biztosít - közölte a KAVOSZ Zrt.

Az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ maximum 750 millió forint hitelösszegig igényelhető, akár 10 éves futamidejű hitel, amely széles körben felhasználható kifejezetten agrár beruházási hitelcélokra irányuló fejlesztési elképzelések megvalósítására. A vállalkozások hitelhez jutását ezen konstrukcióban az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizető kezességvállalása segíti.

A kormány a Széchenyi Kártya Program keretében a vállalkozások hiteldíjához nyújtott kamat-, kezelési költség-, illetve a garantőr intézményi kezességvállalás díjához kapcsolódó kezességi díjtámogatást idáig kizárólag ún. csekély összegű támogatásként biztosította, amely a mezőgazdasági szektorban különösen korlátozta a támogatásnyújtási lehetőségeket, tekintettel arra, hogy ezen a jogcímen 50 ezer euróban került maximalizálásra az egy adott vállalkozás számára 3 éves időtartam alatt nyújtható támogatások együttes összege.

A most bevezetésre kerülő új csoportmentességi támogatási jogcímek esetén fő szabályként az adott jogcímű támogatási feltételeknek való megfelelés esetén jellemzően

csak az adott projekt támogatásintenzitását kell majd vizsgálni,

amely sok esetben lehetővé teszi a vállalkozások új agrárcélú beruházásainak Agrár Széchenyi Beruházási Hitelből történő finanszírozását a vállalkozás csekély összegű keretének kihasználtsága vagy kímélési szándéka esetén is.

A Széchenyi Kártya Program módosuló feltételrendszeréről a KAVOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzata rendelkezik. A hitelkérelmek benyújtására a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően országszerte a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban van lehetőség - emlékeztettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images