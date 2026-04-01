Váratlanul kivonul az európai sztárfintech Amerikából
A brit Monzo mobilbank bejelentette, hogy kivonul az Egyesült Államok piacáról. A döntést azzal indokolták, hogy a jövőben az Egyesült Királyságban és Európában történő terjeszkedésre kívánnak összpontosítani. Hasonló témákról lesz szó a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
A fintech cég közleménye szerint a 15 milliós, ráadásul gyorsan bővülő brit ügyfélbázisuk, valamint az európai banki engedélyük komoly növekedési potenciált hordoz magában. Emiatt határoztak úgy, hogy

erőforrásaikat a hazai és az európai piacra koncentrálják, az amerikai jelenlétet pedig felszámolják.

A hírről elsőként a Bloomberg számolt be. A gazdasági lap forrásai szerint a Monzo leállítja az új ügyfélszámlák nyitását az Egyesült Államokban, és nagyjából ötven alkalmazottjától válik meg. A meglévő amerikai ügyfelek júniusig használhatják még a számláikat.

Forrás: Reuters

