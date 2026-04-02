Itt a friss elemzés: 25 százalékkal is többet érhet ez a magyar részvény

Vételi ajánlással 3854 forintos célárat közölt az MBH Bank részvényére az Equilor, ez 24,7%-os felértékelődési potenciált jelez a mostani 3090 forintos árfolyamhoz képest.

Az MBH Bank 2025-ös korrigált adózott eredménye 10,9%-kal csökkent 204 milliárdra év/év alapon (2024: 229 milliárd), elsősorban az alacsonyabb kamateredmény és a továbbra is jelentős mértékű integrációs költségek miatt - írja az Equilor.

A korrigált sajáttőke-arányos megtérülés (ROE) 17,5% lett 2025-ben (2024: 20,7%), ami az alacsonyabb bevétel és a magasabb saját tőke ( 12,2% év/év; 1 261 milliárd) eredménye. Az egy részvényre jutó nyereség 512 Ft-on alakult (2024: 618 Ft), amit az alacsonyabb nyereség mellett a 7% (22,6 millió darab) saját részvény kibocsájtása miatt megnövekedett átlagos részvénydarabszám is lefelé húzott.

A 2025 decemberi részvénykibocsátás során 22 577 074 darab részvény került értékesítésre, melyből lakossági befektetők részére 20 320 846 darab (2 970 forint / részvény), míg intézményi befektetők részére 2 256 228 darab került átruházásra (3 300 forint / részvény). A részvény értékesítésből befolyt nettó készpénz 66 milliárd volt - idézi fel az elemzés.

Mérlegfőösszeg tekintetében a tavalyi évi növekedés 3,2% volt 12 890 milliárdra, aminél a nettó hitel- (3,7% év/év; 6 346 milliárd) és betétállomány (3,6% év/év; 8 344 milliárd) is gyorsabban bővült.

Az MBH Bank osztalékfizetési politikája stabil, évről évre növekvő egy részvényre jutó osztalék kifizetését célozza,

a 2025-ös év során a bank 37 milliárd osztalékot fizetett ki - írja az Equilor.

A társaság 12 havi célára 3 854 forint, vételre ajánlással, tekintettel a 2026.04.01-i 3 030 forintos záróárra. A növekedést továbbra is támogatja a lakás- és személyi hitelek piacának bővülése, de a magas integrációs költségek továbbra is nyomást helyeznek a nyereségességre.

Szorzószámok alapján a jelenlegi árfolyam jó beszállási pontnak tűnik, azonban az érdemi felértékelődéshez szükség van a hatékony költségoptimalizálásra

- írja az elemzés.

