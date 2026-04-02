Kiderült a sötét titok: 72,5 millió dollárt fizet a Bank of America
Egy manhattani szövetségi bíró előzetesen jóváhagyta a Bank of America 72,5 millió dolláros peren kívüli megegyezését azokkal a nőkkel, akik azzal vádolták a pénzintézetet, hogy elősegítette Jeffrey Epstein szexuális bűncselekményeit.

Jed Rakoff bíró augusztus 27-re tűzte ki a végleges jóváhagyásról szóló tárgyalást. A tavaly októberben, Jane Doe álnéven benyújtott csoportos kereset szerint Amerika második legnagyobb bankja

a profit érdekében szemet hunyt Epstein gyanús pénzügyi tranzakciói felett.

Tette mindezt annak ellenére, hogy rengeteg információ állt rendelkezésre a férfit érintő bűncselekményekről. Rakoff még januárban határozott úgy, hogy a banknak felelnie kell a vádakért. A határozat szerint a pénzintézet állítólag tudatosan húzott hasznot Epstein szexuális célú emberkereskedelmi hálózatából, és akadályozta a szövetségi emberkereskedelem-ellenes törvények érvényesítését.

Tagadtak

A Bank of America a márciusi peren kívüli megállapodás megkötésekor tagadta, hogy bármilyen szerepet játszott volna az emberkereskedelemben. A bank közleménye szerint az egyezség lezárást jelent mind az intézmény, mind pedig a felperesek számára. Az áldozatok ügyvédei, David Boies és Bradley Edwards úgy vélik, hogy ez volt a legjobb megoldás az ügyfeleik számára. A sérelmek ugyanis évekkel ezelőtt történtek, és az érintetteknek most van szükségük az anyagi kárpótlásra. A jogi képviselők a megállapodásban szereplő összeg akár 30 százalékát, mintegy 21,8 millió dollárt is igényelhetnek ügyvédi munkadíjként.

Van élet az Otthon Starton túl is, de milyen az? – Mutatjuk, mennyire jó hitelekkel csábítanak most a bankok

Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás

Olyan összeomlás közeledik, amely a legnagyobb amerikai bankokat is magával ránthatja

A keresetben említett tranzakciók között szerepeltek az Apollo Global Management milliárdos társalapítója, Leon Black által Epsteinnek teljesített kifizetések is. Black még 2021-ben mondott le az Apollo vezérigazgatói posztjáról. Erre azután került sor, hogy egy független jogi vizsgálat feltárta: 158 millió dollárt fizetett Epsteinnek adó- és vagyontervezési tanácsadásért. Black tagadta, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el, és állítása szerint nem tudott Epstein bűncselekményeiről.

A felperesek jogi képviselői más olyan szereplők ellen is pert indítottak, akik állítólagosan elősegítették Epstein tevékenységét. Ennek keretében 2023-ban a JPMorgan Chase-szel 290 millió, a Deutsche Bankkal pedig 75 millió dolláros egyezséget kötöttek. Emellett fellebbezést nyújtottak be a Bank of New York Mellon elleni hasonló keresetük januári elutasítása miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás
