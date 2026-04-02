Nagy nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank, de osztalék nem lesz

A teljes MBH Csoport tavalyi eredményéről alábbi cikkünkben számoltunk be:

Az MBH Jelzálogbank eszköz- illetve forrásoldali piaci aktivitását elsősorban a hazai jelzáloghitelezés, illetve a refinanszírozási célokat szolgáló jelzáloglevélpiaci befektetői környezet befolyásolja. A társaság számai alapján mindkettő kedvezően alakult tavaly, ugyanakkor féloldalas volt az év a bevételek realizálása szempontjából, és ez látszik az éven belüli eredménylefutáson is.

Ahogy az MBH közleménye is megjegyzi, a 2025-ös évet alapvetően a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek határozták meg. A magyar gazdaság 0,3 százalékos éves növekedést mutatott, a hitelintézeti szektor ugyanakkor összességében erős évet zárt az adózott eredmény szempontjából.

A lakossági hitelpiacon az első fél évben a reálbér-növekedés és az inflációkövető állampapírok kamatfizetése támogatta a jelzáloghitelek iránti keresletet, amely már 2024-ben is élénkülést mutatott. A júliusban meghirdetett Otthon Start Program tovább erősítette ezt a trendet: a negyedik negyedévben 800 milliárd forintértékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, így 2025 egészében a jelzáloghitelek új szerződéses volumene elérte a 2 073 milliárd forintot, ami 43,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.

Az MBH Jelzálogbank adózás előtti eredménye 31%-kal 9,4 milliárd forintra, adózás utáni tárgyévi eredménye 34%-kal 8,8 milliárd forint fölé emelkedett.



A jelzálogbank mérlegfőösszege viszont 13%-os csökkenéssel 775,7 milliárd forintot tett ki 2025 végén. A forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 2025 végén 430 milliárd forint volt, ami hozzávetőleg 18 százalékos éves növekedést jelent.

A bank piaci részesedése 17,3 százalékról 17,7 százalékra emelkedett, ezzel továbbra is a második legjelentősebb szereplő a hazai jelzáloglevél-piacon.

A 2025-ös év jelentős változást hozott a kibocsátási stratégiában: a bank az intézményi befektetők mellett megkezdte a kifejezetten lakossági befektetőknek szánt jelzáloglevelek kibocsátását, valamint sikeresen megjelent a nemzetközi piacon is.

Az év során tíz alkalommal tartott lakossági jegyzést, öt alkalommal tőzsdei aukciót, valamint egyszer nemzetközi kibocsátást. A hazai intézményi jelzáloglevél-kibocsátások volumene 43,7 milliárd forint volt, a forgalomba hozott lakossági jelzáloglevelek állománya pedig 11,8 milliárd forintot tett ki. A 2025 novemberében végrehajtott nemzetközi tranzakció során 100 millió euró – mintegy 38,2 milliárd forint – névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank.

A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az hitelintézet refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, támogatva elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A bank nyolc partnerintézménnyel működik együtt, a refinanszírozási hitelállomány 2025. december 31-re 430,7 milliárd forintra nőtt, ami éves szinten 9,1 százalékos, azaz 35,7 milliárd forintos bővülést jelent.

A társaság közleménye felhívta a figyelmet, hogy az MBH Jelzálogbank fenntarthatósági stratégiájának egyik alappillére a zöld jelzálogalapú finanszírozás és a zöld jelzáloglevelek kibocsátása. 2025-ben a bank hazai intézményi jelzáloglevél-kibocsátásain belül a zöld jelzáloglevelek állománya elérte a 8,4 milliárd forintot. A hitelintézet 2025 áprilisában felülvizsgálta és továbbfejlesztette Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét annak érdekében, hogy az még szorosabban illeszkedjen a nemzetközi fenntarthatósági elvárásokhoz. Szakértői értékelése során a Moody’s Ratings jó (SQS3) minősítést rendelt az új keretrendszerhez, elsősorban annak köszönhetően, hogy a bank a korábbinál szigorúbb modellt alkalmaz a zöld ingatlanbiztosítékok és az elfogadható zöld jelzáloghitelek azonosítása céljából.

A Moody’s hitelminősítő emellett 2026. március 20-án megerősítette az MBH Jelzálogbank hosszú és rövid lejáratú kibocsátói minősítését (Ba3/NP) és a kapcsolódó stabil kilátást. A hitelminősítő továbbra is a befektetésre ajánlott sáv felső közép fokozatát jelentő A1 minősítéssel látja el az MBH Jelzálogbank jelzálogleveleit, stabil kilátás mellett.

A társaság három hét múlva tartja meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés

időpontja: 2026. április 24. (péntek) 10:00 óra,

helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület

megtartásának módja: személyes megjelenés.

A közzététel szerint

A 2025. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére a javasolt kifizetendő osztalék mértéke nulla forint, azaz nem kerül osztalék kifizetésre.

Címlapkép forrása: Portfolio