Nagy nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank, de osztalék nem lesz

A teljes MBH Csoport tavalyi eredményéről alábbi cikkünkben számoltunk be:
Az MBH Jelzálogbank eszköz- illetve forrásoldali piaci aktivitását elsősorban a hazai jelzáloghitelezés, illetve a refinanszírozási célokat szolgáló jelzáloglevélpiaci befektetői környezet befolyásolja. A társaság számai alapján mindkettő kedvezően alakult tavaly, ugyanakkor féloldalas volt az év a bevételek realizálása szempontjából, és ez látszik az éven belüli eredménylefutáson is.
Ahogy az MBH közleménye is megjegyzi, a 2025-ös évet alapvetően a kereskedelmi és geopolitikai feszültségek határozták meg. A magyar gazdaság 0,3 százalékos éves növekedést mutatott, a hitelintézeti szektor ugyanakkor összességében erős évet zárt az adózott eredmény szempontjából.
A lakossági hitelpiacon az első fél évben a reálbér-növekedés és az inflációkövető állampapírok kamatfizetése támogatta a jelzáloghitelek iránti keresletet, amely már 2024-ben is élénkülést mutatott. A júliusban meghirdetett Otthon Start Program tovább erősítette ezt a trendet: a negyedik negyedévben 800 milliárd forintértékben kötöttek új lakáshitel-szerződéseket, így 2025 egészében a jelzáloghitelek új szerződéses volumene elérte a 2 073 milliárd forintot, ami 43,7 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest.
Az MBH Jelzálogbank adózás előtti eredménye 31%-kal 9,4 milliárd forintra, adózás utáni tárgyévi eredménye 34%-kal 8,8 milliárd forint fölé emelkedett.
A jelzálogbank mérlegfőösszege viszont 13%-os csökkenéssel 775,7 milliárd forintot tett ki 2025 végén. A forgalomban lévő jelzáloglevél-állományának névértéke 2025 végén 430 milliárd forint volt, ami hozzávetőleg 18 százalékos éves növekedést jelent.
A bank piaci részesedése 17,3 százalékról 17,7 százalékra emelkedett, ezzel továbbra is a második legjelentősebb szereplő a hazai jelzáloglevél-piacon.
A 2025-ös év jelentős változást hozott a kibocsátási stratégiában: a bank az intézményi befektetők mellett megkezdte a kifejezetten lakossági befektetőknek szánt jelzáloglevelek kibocsátását, valamint sikeresen megjelent a nemzetközi piacon is.
Az év során tíz alkalommal tartott lakossági jegyzést, öt alkalommal tőzsdei aukciót, valamint egyszer nemzetközi kibocsátást. A hazai intézményi jelzáloglevél-kibocsátások volumene 43,7 milliárd forint volt, a forgalomba hozott lakossági jelzáloglevelek állománya pedig 11,8 milliárd forintot tett ki. A 2025 novemberében végrehajtott nemzetközi tranzakció során 100 millió euró – mintegy 38,2 milliárd forint – névértékű jelzáloglevelet bocsátott ki az MBH Jelzálogbank.
A jelzáloglevelek kibocsátásával szerzett forrásokból az hitelintézet refinanszírozási hitelt nyújt partnerbankjainak, támogatva elsősorban a lakosság körében végzett jelzáloghitelezési tevékenységüket. A bank nyolc partnerintézménnyel működik együtt, a refinanszírozási hitelállomány 2025. december 31-re 430,7 milliárd forintra nőtt, ami éves szinten 9,1 százalékos, azaz 35,7 milliárd forintos bővülést jelent.
A társaság közleménye felhívta a figyelmet, hogy az MBH Jelzálogbank fenntarthatósági stratégiájának egyik alappillére a zöld jelzálogalapú finanszírozás és a zöld jelzáloglevelek kibocsátása. 2025-ben a bank hazai intézményi jelzáloglevél-kibocsátásain belül a zöld jelzáloglevelek állománya elérte a 8,4 milliárd forintot. A hitelintézet 2025 áprilisában felülvizsgálta és továbbfejlesztette Zöld Jelzáloglevél Keretrendszerét annak érdekében, hogy az még szorosabban illeszkedjen a nemzetközi fenntarthatósági elvárásokhoz. Szakértői értékelése során a Moody’s Ratings jó (SQS3) minősítést rendelt az új keretrendszerhez, elsősorban annak köszönhetően, hogy a bank a korábbinál szigorúbb modellt alkalmaz a zöld ingatlanbiztosítékok és az elfogadható zöld jelzáloghitelek azonosítása céljából.
A Moody’s hitelminősítő emellett 2026. március 20-án megerősítette az MBH Jelzálogbank hosszú és rövid lejáratú kibocsátói minősítését (Ba3/NP) és a kapcsolódó stabil kilátást. A hitelminősítő továbbra is a befektetésre ajánlott sáv felső közép fokozatát jelentő A1 minősítéssel látja el az MBH Jelzálogbank jelzálogleveleit, stabil kilátás mellett.
A társaság három hét múlva tartja meg éves rendes közgyűlését. A közgyűlés
- időpontja: 2026. április 24. (péntek) 10:00 óra,
- helye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület
- megtartásának módja: személyes megjelenés.
A közzététel szerint
A 2025. évi tárgyévi eredménnyel növelt szabad eredménytartalék terhére a javasolt kifizetendő osztalék mértéke nulla forint, azaz nem kerül osztalék kifizetésre.
Ukrán dróncsapás: elsüllyedt egy teherhajó, napokig senki sem tudott a tragédiáról
Egy ember életét vesztette.
Rendkívüli állapotot hirdettek Dagesztánban
Súlyos árvíz pusztít.
Beindult a fegyverkezés Németországban, a hidegháború óta nem látott törvényt vezettek be
A 17 és 45 év közötti férfiakat érinti.
Megjött a figyelmeztetés: ilyen idő lesz a választás napján
Holnap hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik.
Újabb ország hajója kelt át sikerrel a Hormuzi-szoroson
Szombat reggel óta már 16 hajó haladt át.
Kíméletlen lépés a milíciától: pokolgépes csapdába csalták a katonákat, majd a mentőcsapatokra is lecsaptak
Elszabadult a pokol a határvidéken.
Itt a nagy fordulat a szerbiai szabotázs ügyében: kiderült, hol gyárthatták a robbanóanyagokat
Ez önmagában nem utal sem a megrendelőre, sem a végrehajtóra.
A perzsákkal lehet alkudozni? (feat. Szabó Laci)
TACO index, Elon Musk és a perzsák Zsolt, Balázs és Szabó Laci tolmácsolásában. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek... The post A perzsákkal
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid járművekkel lehelne új életet ezekbe az útvonalakba. Francia
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó áttekintésére vállalkozik a Hazai Horizont. Nagy, örökké termő fába vágjuk a fejszénk
Az osztalék portfólióm - 2026. március
Eladtam egy céget a portfóliómból, egy meglévőhöz vettem még részvényeket, és a Versantnak is bizalmat szavaztam.VáltozásokLyondellBasell Industries (LYB): Eladtam mindet 78 dollárért, oszta
Csak pár napig volt egyszerre két lakásban résztulajdon, mégsem kaphatott egyedül Otthon Start hitelt
Akár két belterületi lakóingatlanban is lehet egyidőben 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start iránt érdeklődőknek. Fontos, hogy ez az állapot legfeljebb 180 napig ál
Cégeladás bizalmi vagyonkezelésben - mire figyeljünk adózási szempontból?
A bizalmi vagyonkezelésből (BVK) történő cégeladás jogi szempontjait egy korábbi bejegyzésünkben már górcső alá vettük. Most a BVK-ból való cégeladás legrelevánsabb adózás
BB Tengely: Egy főre jutó GDP
A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.
Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Alapjaiban forgatja fel a mindennapokat az intelligencia-robbanás: AI-guru exkluzív
Mégsem mindhenhatók az AI-ügynökök.
Ez a 3 ország csatlakozhat a leghamarabb az EU-hoz
Meglepő neveket is találhatunk a lehetséges uniós tagok listáján.
Erre senki sem számított: meglepő helyen robbantak a magyar lakásárak
A csütörtöki Checklistben az ingatlanárak furcsa mozgását járjuk körbe.