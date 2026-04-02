Olyan összeomlás közeledik, amely a legnagyobb amerikai bankokat is magával ránthatja

A 2500 milliárd dollárosra nőtt magánhitelezési piac lehet a következő pénzügyi fertőzési lánc egyik kiindulópontja, mert az AI által felforgatott szoftverszektor, a felvásárlási ügyletek és a banki finanszírozás kockázatai egyre sűrűbben torlódnak benne. A Follow the Money szerint a befagyasztott alapok, a megugró visszaváltási igények és a bankrendszer több százmilliárd dolláros kitettsége már most arra utal, hogy egy helyi megingás könnyen átterjedhet az egész pénzügyi rendszerre.
Egyre több elemző attól tart, hogy a következő pénzügyi stresszhullám egyik gócpontja a magánhitelezés lehet, vagyis az a 2,5 ezermilliárd dolláros piac, amely 2010 előtt még alig létezett. Ezek az alapok nyugdíjalapok, biztosítók és vagyonos befektetők pénzét közvetítik vállalatok felé, főleg felvásárlási ügyletek finanszírozására. A kitettség különösen nagy a szoftverszektorban, amelynek növekedési sztoriját most az AI terjedése kérdőjelezi meg – írja cikkében a Follow the Money.

A portál szerint a modell egyik gyenge pontja, hogy a magánhitelezési befektetők hozama jellemzően a kamatszintben maximalizált, miközben baj esetén jelentős veszteséget szenvedhetnek el. Több mint 70 százaléka tőkealapok által végrehajtott vállalatfelvásárlások adósságfinanszírozását szolgálja, vagyis a befektetők közvetve az így megszerzett cégeket hitelezik.

Steffen Meister, a Partners Group elnöke arra figyelmeztetett, hogy a nemteljesítési ráták a következő években megduplázódhatnak.

A piaci repedések már látszanak: a Blue Owl Capital egyik, szoftvercégeket hitelező alapját február 19-én befagyasztották, miután túl sok befektető akarta egyszerre visszakérni a pénzét. Az ilyen alapok többsége negyedévente legfeljebb az állomány 5 százalékának megfelelő visszaváltást enged, elsőként jelentkezők alapon.

2026 első negyedévében azonban több alapnál a visszaváltási igények ezt a szintet is meghaladták, és több vagyonkezelőnek is korlátoznia kellett a kifizetéseket.

A fertőzésveszélyt az adja, hogy a magánhitelezés és a bankrendszer egyre szorosabban összekapcsolódik a Follow the Money szerint.

Az amerikai bankoknak már mintegy 300 milliárd dollárnyi kitettségük van az ilyen alapokkal szemben, ebből a JP Morgané 22 milliárd dollár.

A bank már lejjebb értékelte a magánhitelalapokban lévő szoftverhitelek egy részét, miközben Európában is nő a kitettség: a nem banki pénzügyi közvetítők felé nyújtott európai banki hitelek 2025-ben 95 milliárd euróval emelkedtek. Az alapok vagyonának nagyjából 70 százaléka az Egyesült Államokhoz és Kanadához kötődik, de Európa részesedése már 20 százalék.

A másik kockázati forrás maga az AI-beruházási hullám – ami miatt egyre többen kongatják már a vészharangokat. Jeremy Grantham, a GMO LLC társalapítója és vezető befektetési stratégája szerint az AI-hoz és adatközpontokhoz kapcsolódó hitelfinanszírozás 166 milliárd dollárról 625 milliárd dollárra ugrott 2023 és 2025 között, és ebben a magánhitelezők is fontos szerepet játszanak.

Példaként említi a Meta mintegy 30 milliárd dolláros Hyperion adatközpontját, amelyet Blue Owl-hitel finanszíroz.

A Bank of England már 2025 végén, az ING pedig 2026 elején figyelmeztetett arra, hogy az AI-cégek, a hitelpiac és a nem banki pénzügyi közvetítők összefonódása pénzügyi stabilitási kockázatot jelenthet.

