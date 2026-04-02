  • Megjelenítés
Óriási bírságot kapott a Revolut
Bank

Portfolio
Több mint 11,5 millió eurós bírságot szabott ki az olasz versenyhatóság a Revolut cégcsoportra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A fintech vállalat bejelentette, hogy fellebbez a döntés ellen - írja a Reuters.
Az olasz versenyhatóság csütörtökön közölte, hogy összesen 11,5 millió eurót (mintegy 4,4 milliárd forintot) meghaladó bírságot rótt ki a Revolut cégcsoport több vállalatára. A hatóság indoklása szerint a brit székhelyű fintech cég

megtévesztő tájékoztatást adott a befektetési szolgáltatásairól, emellett agresszív és félrevezető gyakorlatot folytatott a banki szolgáltatások kezelése során is.

A bírság három tételből áll:

  • a Revolut Securities Europe UAB és a Revolut Group Holdings Ltd. ötmillió eurós büntetést kapott. A döntés oka, hogy nem nyújtottak egyértelmű és átfogó tájékoztatást az ügyfeleknek a jutalékmentes befektetések rejtett költségeiről, illetve korlátairól,
  • további ötmillió eurót szabtak ki a két vállalatra, amiért hiányos vagy félrevezető információkat közöltek a fizetési számlák felfüggesztésével, korlátozásával és zárolásával kapcsolatban, továbbá agresszív módon jártak el az ügyfélszámlák kezelésekor,
  • végül a hatóság további másfél millió eurós bírságot is kiszabott. Ezt a büntetést azért kapta a vállalat, mert nem tájékoztatta kellő egyértelműséggel az ügyfeleit a litván bankszámlákról olasz bankszámlákra történő átállás feltételeiről és időkeretéről.

A londoni központú Revolut az Európai Unióban litván banklicenccel működik. A cég így az Európai Központi Bank, valamint a litván jegybank felügyelete alá tartozik.

Még több Bank

Van élet az Otthon Starton túl is, de milyen az? – Mutatjuk, mennyire jó hitelekkel csábítanak most a bankok

Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás

Olyan összeomlás közeledik, amely a legnagyobb amerikai bankokat is magával ránthatja

A Revolut szóvivője közölte, hogy a vállalat határozottan vitatja a hatóság megállapításait, és fellebbezni fog a döntés ellen az olasz bíróságon. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a határozat nem érinti a Revolut működését és pénzügyi helyzetét. Hozzátette, hogy a cég az olasz bankszabályozásnak megfelelően jár el. Kiemelte továbbá, hogy a számlafelülvizsgálatok az ügyfelek védelme és a pénzügyi rendszer integritásának megőrzése érdekében kötelező érvényűek.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility