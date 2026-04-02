Óriási bírságot kapott a Revolut

Több mint 11,5 millió eurós bírságot szabott ki az olasz versenyhatóság a Revolut cégcsoportra tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A fintech vállalat bejelentette, hogy fellebbez a döntés ellen - írja a Reuters.

Az olasz versenyhatóság csütörtökön közölte, hogy összesen 11,5 millió eurót (mintegy 4,4 milliárd forintot) meghaladó bírságot rótt ki a Revolut cégcsoport több vállalatára. A hatóság indoklása szerint a brit székhelyű fintech cég

megtévesztő tájékoztatást adott a befektetési szolgáltatásairól, emellett agresszív és félrevezető gyakorlatot folytatott a banki szolgáltatások kezelése során is.

A bírság három tételből áll:

a Revolut Securities Europe UAB és a Revolut Group Holdings Ltd. ötmillió eurós büntetést kapott. A döntés oka, hogy nem nyújtottak egyértelmű és átfogó tájékoztatást az ügyfeleknek a jutalékmentes befektetések rejtett költségeiről, illetve korlátairól,

további ötmillió eurót szabtak ki a két vállalatra, amiért hiányos vagy félrevezető információkat közöltek a fizetési számlák felfüggesztésével, korlátozásával és zárolásával kapcsolatban, továbbá agresszív módon jártak el az ügyfélszámlák kezelésekor,

végül a hatóság további másfél millió eurós bírságot is kiszabott. Ezt a büntetést azért kapta a vállalat, mert nem tájékoztatta kellő egyértelműséggel az ügyfeleit a litván bankszámlákról olasz bankszámlákra történő átállás feltételeiről és időkeretéről.

A londoni központú Revolut az Európai Unióban litván banklicenccel működik. A cég így az Európai Központi Bank, valamint a litván jegybank felügyelete alá tartozik.

A Revolut szóvivője közölte, hogy a vállalat határozottan vitatja a hatóság megállapításait, és fellebbezni fog a döntés ellen az olasz bíróságon. A szóvivő hangsúlyozta, hogy a határozat nem érinti a Revolut működését és pénzügyi helyzetét. Hozzátette, hogy a cég az olasz bankszabályozásnak megfelelően jár el. Kiemelte továbbá, hogy a számlafelülvizsgálatok az ügyfelek védelme és a pénzügyi rendszer integritásának megőrzése érdekében kötelező érvényűek.

Címlapkép forrása: Shutterstock