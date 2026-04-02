Osztalékot fizet az MBH Bank, megjelentek a részletek
Törzsrészvényenként bruttó 124 forint osztalékra tett javaslatot az MBH Bank menedzsmentje, ami 4,07%-os osztalékhozamot jelent a jelenlegi 3050 forintos árfolyamra vetítve.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
A társaság egyedi tárgyévi eredménye tavaly 138,8 milliárd forint volt, az osztalékmegállapításra rendelkezésre álló szabad eredménytartalék ezzel együtt 454,2 milliárd forint a banknál. A teljes MBH Csoport konszolidált számairól itt írtunk részletesen:

Itt az újabb 200 milliárdos nyereség az MBH-tól - Gyűlnek a felhők, de drasztikus lépést nem tervez a bank

A tárgyévi (adózás utáni) eredményből az igazgatóság 13,9 milliárd forint összegű általános tartalékképzést követően összesen 40 milliárd forint osztalék megállapítására tett javaslatot az április 27-én tartandó közgyűlésnek a BÉT honlapján megjelent dokumentum szerint, amely alapján

az összes kibocsátott 1000 Ft névértékű törzsrészvényre eső bruttó osztalék mértéke darabonként 124 forint.

A jelenlegi 3050 forintos tőzsdei részvényárfolyamra vetítve ez 4,07%-os osztalékhozamot jelent. Az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 13-a, a társaság alapszabályában meghatározott osztalék fordulónap 2026. május 6-a, a társaság az osztalékot átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

Van élet az Otthon Starton túl is, de milyen az? – Mutatjuk, mennyire jó hitelekkel csábítanak most a bankok

Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás

Olyan összeomlás közeledik, amely a legnagyobb amerikai bankokat is magával ránthatja

A szintén az MBH Csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank várhatóan nem fizet osztalékot:

Nagy nyereséget ért el az MBH Jelzálogbank, de osztalék nem lesz

A közgyűlési dokumentumból az is kiderült, hogy a Fundamenta-Lakáskassza 14,88%-os tulajdonrészének megvásárlására a Generali Biztosító Zrt.-nek 11,827 milliárd forintot fizetett az MBH Bank, vagyis a tranzakció a Fundamenta egészét arányosan 79,5 milliárd forintra értékelte.

Nyélbe ütötték az üzletet, lezárult a Fundamenta-tranzakció

Kiszáll az egyik tulajdonos a Fundamentából

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás
