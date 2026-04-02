Osztalékot fizet az MBH Bank, megjelentek a részletek

A társaság egyedi tárgyévi eredménye tavaly 138,8 milliárd forint volt, az osztalékmegállapításra rendelkezésre álló szabad eredménytartalék ezzel együtt 454,2 milliárd forint a banknál.

A tárgyévi (adózás utáni) eredményből az igazgatóság 13,9 milliárd forint összegű általános tartalékképzést követően összesen 40 milliárd forint osztalék megállapítására tett javaslatot az április 27-én tartandó közgyűlésnek a BÉT honlapján megjelent dokumentum szerint, amely alapján

az összes kibocsátott 1000 Ft névértékű törzsrészvényre eső bruttó osztalék mértéke darabonként 124 forint.

A jelenlegi 3050 forintos tőzsdei részvényárfolyamra vetítve ez 4,07%-os osztalékhozamot jelent. Az osztalékfizetés kezdő napja 2026. május 13-a, a társaság alapszabályában meghatározott osztalék fordulónap 2026. május 6-a, a társaság az osztalékot átutalással fizeti ki a részvényeseknek.

A szintén az MBH Csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank várhatóan nem fizet osztalékot:

A közgyűlési dokumentumból az is kiderült, hogy a Fundamenta-Lakáskassza 14,88%-os tulajdonrészének megvásárlására a Generali Biztosító Zrt.-nek 11,827 milliárd forintot fizetett az MBH Bank, vagyis a tranzakció a Fundamenta egészét arányosan 79,5 milliárd forintra értékelte.

