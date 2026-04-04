Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás
Oroszországban péntek óta súlyos fennakadások vannak a fizetési rendszerekben, miután a hatóságok megpróbálták blokkolni a VPN-szolgáltatásokat. Erről Pavel Durov, a Telegram alapítója számolt be szombaton.

A blokkolási kísérlet váratlan következményeként

az egyik orosz fizetési rendszer is leállt, ami a mindennapokban számos ponton okozott káoszt.

A moszkvai metróban például kénytelenek voltak fizetés nélkül átengedni az utasokat a beléptetőkapukon. Egy vidéki állatkert pedig arra kérte a látogatókat, hogy készpénzzel egyenlítsék ki a belépők árát.

Durov a Telegram-csatornáján azt írta, hogy „a blokkolási próbálkozás tömeges bankrendszeri összeomlást idézett elő”. Hozzátette, hogy több tízmillió orosz állampolgár próbálja megkerülni a digitális korlátozásokat. Úgy fogalmazott, az egész nemzetet mozgósította az általa abszurdnak tartott intézkedések ellen.

Van élet az Otthon Starton túl is, de milyen az? – Mutatjuk, mennyire jó hitelekkel csábítanak most a bankok

Olyan összeomlás közeledik, amely a legnagyobb amerikai bankokat is magával ránthatja

Kiderült a sötét titok: 72,5 millió dollárt fizet a Bank of America

Mélyen orosz területeken hajtott végre dróncsapást Ukrajna, lebénult az orosz olajexport – az ukrajnai háború fejleményei szombaton

Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, újabb csapásokat indítottak a Közel-Keleten – Percről percre az iráni háborúról szombaton

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
