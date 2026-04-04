Váratlan fordulat Oroszországban: tömeges bankrendszeri összeomlást okozott a blokkolás

Oroszországban péntek óta súlyos fennakadások vannak a fizetési rendszerekben, miután a hatóságok megpróbálták blokkolni a VPN-szolgáltatásokat. Erről Pavel Durov, a Telegram alapítója számolt be szombaton.

A blokkolási kísérlet váratlan következményeként

az egyik orosz fizetési rendszer is leállt, ami a mindennapokban számos ponton okozott káoszt.

A moszkvai metróban például kénytelenek voltak fizetés nélkül átengedni az utasokat a beléptetőkapukon. Egy vidéki állatkert pedig arra kérte a látogatókat, hogy készpénzzel egyenlítsék ki a belépők árát.

Durov a Telegram-csatornáján azt írta, hogy „a blokkolási próbálkozás tömeges bankrendszeri összeomlást idézett elő”. Hozzátette, hogy több tízmillió orosz állampolgár próbálja megkerülni a digitális korlátozásokat. Úgy fogalmazott, az egész nemzetet mozgósította az általa abszurdnak tartott intézkedések ellen.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio