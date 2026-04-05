Van élet az Otthon Starton túl is, de milyen az? – Mutatjuk, mennyire jó hitelekkel csábítanak most a bankok

Összegszerűen több mint 70%-os részesedéssel uralja az Otthon Start Program a magyar lakáshitelpiacot, darabszám szerint viszont tízből négy hitelszerződést ma sem a program keretében kötnek meg a háztartások. Nem jogosultak rá, vagy az ingatlan túl drága, esetleg kiegészítésként piaci hitelt is igénybe kell venniük. Megnéztük ezért, mit ajánlanak most a bankok a piaci alapú lakáshitelek felvevőinek. Bár egyelőre nem drágítottak a hitelintézétek, a referenciahozamok sajnos inkább ebbe az irányba mutatnak. A személyi kölcsönöket is megnéztük, ezeknél kedvezőbb a helyzet.

Ha valaki jogosult a fix 3%-os hitelre, akkor a 20-30%-kal alacsonyabb törlesztőrészlet miatt természetesen az Otthon Start mellett érdemes döntenie:

Olyanok is vannak viszont, akik nem az alacsonyabb törlesztőrészlet, hanem az ugyanakkora havi teher mellett felvehető magasabb hitelösszeg, és a vele elérhető értékesebb lakás miatt találják kedvezőbbnek az Otthon Startot. Húszéves futamidő mellett például 34%-kal nagyobb hitelösszeg érhető el ugyanakkora törlesztőrészlet mellett:

Megint mások számára az lehet vonzó az Otthon Startban, hogy nem muszáj olyan hosszú időre eladósodni vele, mint egy piaci hitellel. A piaci lakáshitelével megegyező törlesztőrészlet és hitelösszeg mellett a futamidő 20 évről például kevesebb mint 14 évre rövidíthető a kamattámogatásnak köszönhetően: