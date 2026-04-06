Még mindig szuperolcsó a Revolut Magyarországon, vagy a bankok beelőztek? Megérkezett a válasz

Változnak a díjak
A tavaly csoportszinten rekordnyereséget elérő Revolut a magyar fióktelep elindításának hivatalos bejelentésével együtt közölte, hogy módosítja bizonyos nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását.
A Revolut a díjemelésekkel jórészt a tranzakciós illetéket fogja áthárítani. Leszögezték, hogy "az új tranzakciós díjak bevezetése során" a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az "egyik legversenyképesebb" díjszabást kínálja:
- A Revolut-felhasználók közötti átutalások ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül. Ezt – a banki gyakorlatnak megfelelően – egyébként akciós jelleggel engedi el a Revolut. Ez meghagyja a lehetőséget a Revolutnak, hogy ne díjemeléssel, hanem a kedvezmény visszavonásával emeljék szükség esetén az ügyfelek költségeit.
- Az 50 000 forint alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is ingyenesek maradnak, ám általánosságban az átutalásokat 0,45% mértékű speciális tranzakciós díj terheli tranzakciónként legfeljebb 20 000 forint értékhatárig.
- Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjakat addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.
- A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.
A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat (de a kártya postázásának van díja). A fizetős csomagok pedig díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:
