Itt a nagy bejelentés: mégsem tud kivonulni Oroszországból az európai óriásbank

Az ING holland bankcsoport kedden bejelentette, hogy felmondta az oroszországi üzletágának eladásáról szóló megállapodást. A döntést azzal indokolták, hogy nem látnak esélyt a szükséges hatósági engedélyek megszerzésére a vevő részéről.

A bank 2025 januárjában közölte, hogy orosz leányvállalatát a moszkvai székhelyű Global Development JSC-nek értékesíti. Az ING friss közleményében azonban jelezte, hogy a megállapodást felbontották. Ennek oka, hogy

nincs reális esély a tranzakcióhoz elengedhetetlen jóváhagyások megszerzésére.

A pénzintézet megerősítette, hogy továbbra sem tervez Oroszországban maradni, és más kilépési forgatókönyvek megvalósulása esetén is hasonló pénzügyi hatásokkal számol. A lépés becslések szerint 7 bázisponttal csökkentheti a bank elsődleges tőkemutatóját (CET1). Az eladás eredeti bejelentésekor a csoport 700 millió eurós nyereségcsökkenéssel kalkulált.

Az ING oroszországi kivonulásának problémáival korábban ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Forrás: Reuters

