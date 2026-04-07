Már áprilisban kiderül, milyen tőkekövetelményeket varr a legnagyobb svájci bank nyakába az anyaországa

A Credit Suisse 2023-as összeomlása és a UBS általi, államilag támogatott felvásárlása óta a svájci kormány a szabályozás szigorítását ígéri. A tervezet szerint a kabinet várhatóan ragaszkodik a fő követeléséhez, amely alapján a bank a külföldi leányvállalatait teljes egészében CET1 típusú elsődleges tőkével kell, hogy fedezze.
A UBS szerint ez 22 milliárd dollárnyi többlettőke tartását tenné szükségessé.
A korábbi hírek szerint ez 26 milliárd dollárra rúgott volna.
A kormány a pénzügyi stabilitásra hivatkozva tartja szükségesnek a reformot, ugyanis a UBS mérlegfőösszege mintegy kétszerese a svájci gazdaság teljes méretének. A törvényt végső soron a parlament fogadja majd el, amely akár enyhíthet is a feltételeken: a közvetlenül kormányhatáskörbe tartozó intézkedéseknél a kabinet minden jel szerint hajlandó engedményeket tenni. Ezek az intézkedések határozzák meg, hogy pontosan mely eszközök számítanak a tőkekövetelmények kalkulációjakor.
Engedmények nélkül a UBS könnyebben válhat felvásárlási célponttá,
és akár az is előfordulhat, hogy újra elő kell vennie azokat a vészforgatókönyveket, amelyek a székhely áthelyezésével is számolnak – nyilatkozta két, az ügyet ismerő forrás a Reutersnek. A bank nem kívánta kommentálni az értesülést.
Egy parlamenti munkacsoport kompromisszumos javaslatot terjesztett elő: eszerint a UBS az olcsóbb kiegészítő alapvető tőkét (AT1) is beszámíthatná a kötelező tőkepufferbe. A kormány emellett úgynevezett rendeleti szintű intézkedéseket is hoz, amelyek 2027-ben lépnek hatályba, és amelyek arról döntenek, hogy a szoftverek és a halasztott adókövetelések továbbra is beszámíthatnak-e az alapvető tőkébe, a Szövetségi Tanács korábbi javaslata szerint ezeket teljes egészében le kellene vonni a tőkéből. A bank számításai szerint ez nagyjából 11 milliárd dollárral csökkentené a jelenlegi tőkéjét.
A törvényhozók, a kantonok és az üzleti szervezetek egyaránt amellett érvelnek, hogy a szabályozást a többi pénzügyi központéhoz kellene igazítani, ami azt jelentheti, hogy a UBS az uniós gyakorlatnak megfelelően, három év alatt írhatná le a szoftvereszközeit. A halasztott adókövetelésekre vonatkozó szabályok pedig szintén közelíthetnének a nemzetközi sztenderdekhez. A parlamenti bizottság májusban kezdi meg a UBS-re vonatkozó szabályozás vitáját, és szintén az engedmények mellett foglal állást. A bizottság elnöke, Erich Ettlin szerint, ha a rendelet nem tartalmaz könnyítéseket, akkor azt utólag, törvényi úton kellene korrigálni.
Forrás: Reuters
