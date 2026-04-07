Nem fizet osztalékot a Gránit Bank

2027-ben tervezünk osztalékfizetést első ízben a 2026-os eredmény maximum 25%-ának erejéig
– jelezte több alkalommal már a menedzsment, ez az idézet például Hegedüs Éva elnök-vezérigazgatónak a tavaly áprilisban a Portfolio-nak adott interjújából való.
Március 12-én számoltunk be arról a társaság gyorsjelentése alapján, hogy a Gránit Bank egyedi adózott eredménye 2025-ben 19,2 milliárd forint volt, ami 13,6%-kal magasabb az előző évinél. Az adózás előtti eredmény 21,4 milliárd forintot tett ki, ami 18,8%-os növekedést jelentett.
A Gránit Bank Nyrt. április 28-án, kedden tartja éves rendes közgyűlését a Dorothea Hotelben.
