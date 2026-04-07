Németországból üzentek az UniCreditnek, ezt nem teszi zsebre az olasz bank

A Commerzbank kedden újabb határozott választ adott az UniCredit felvásárlási kísérletére. A német bank szerint az olasz pénzintézet nem kínált kellő értéknövekedési potenciált a részvényeseknek, és megfelelő prémiumot sem hajlandó fizetni nekik - írja a Reuters.

A német nagybank ezzel az UniCredit egyik múlt heti lépésére válaszolt, az olasz pénzintézet ugyanis

május 4-re rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezte a tervezett felvásárlási ajánlatával kapcsolatban.

Az UniCredit a meghívóban azt sérelmezte, hogy a Commerzbank nem volt konstruktív a tárgyalások során. Emellett szerintük továbbra is bizonytalan, hogy a német bank hajlandó-e érdemi párbeszédet folytatni az esetleges fúzióról vagy más együttműködési formákról.

A Commerzbank a keddi közleményében visszautasította az UniCredit kritikáit. Jelezték, hogy az elmúlt hetekben több egyeztetésre is sor került a két fél között. A német bank álláspontja szerint az UniCredit által felvázolt szinergiák jelentős része nem igényel intézményi szintű összeolvadást.

Ezeket a Commerzbank önállóan is képes megvalósítani, méghozzá anélkül, hogy vállalnia kellene egy ilyen tranzakcióval járó kivitelezési és integrációs kockázatokat - vélik a német banknál.

