Az MBH Bank igazgatóságába került az MNB volt alelnöke

Szerdai határozatával elfogadta a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi felügyeleti alelnökének, Kandrács Csabának az MBH Bank igazgatóságába történő megválasztását.

Az MBH Bank Nyrt. tőzsdei közleménye szerint a tavaly novemberi közgyűlés a 11/2025. (november 17.) számú határozatával Kandrács Csabát 2026. április 2. napjától 2030. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra választotta meg a társaság igazgatóságának a tagjává.

A Magyar Nemzeti Bank 2026. április 8-án kelt H-EN-I-121/2025. számú határozatával engedélyezte ezt, és az igazgatóság tagjává történt megválasztását szintén mai hatályba lépéssel elfogadta.