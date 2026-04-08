Botrányos körülmények között távozik a világ legrégebbi bankjának a vezére

Lovaglio mintegy egy hónapja áll éles konfliktusban az igazgatótanáccsal. A testület egy külső jelölttel, Fabrizio Palermóval váltaná le a vezérigazgatót. Ezzel szemben Lovaglio a bank egyik befektetőjének, a PLT Holdingnak a jelöltjeként pályázik egy újabb vezetői ciklusra.

A részvényesek az április 15-i éves közgyűlésen szavaznak majd a jelöltekről.

A szakember négy évvel ezelőtt vette át a vezérigazgatói posztot, azóta űltalános elismerés övezi a bank pénzügyi stabilizálásában elért eredményeiért. Emellett az ő irányításával zajlott le tavaly a rivális Mediobanca felvásárlása is.

Az akvizíciót követő integrációs tervek azonban feszültséget keltettek egyes részvényesek körében. Ráadásul az ügylet kapcsán hatósági vizsgálat is indult. Az eljárás Lovaglio mellett két meghatározó Monte Paschi-részvényest, Francesco Gaetano Caltagirone építőipari nagyvállalkozót és Francesco Millerit, a Delfin Sarl holdingcég elnökét is érinti. Az érintettek valamennyien tagadják, hogy visszaélést követtek volna el.

