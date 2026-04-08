Készítik a pénzügyi rendszert a jövőre: eddig nem látott tesztkörnyezet indul Svájcban
Hat svájci bank – köztük a UBS, a PostFinance, a Sygnum, a Raiffeisen, a ZKB és a BCV – összefogott, hogy közösen tesztelje egy svájcifrank-alapú stablecoin lehetséges felhasználási módjait Svájcban.

A pénzintézetek a Swiss Stablecoin AG vállalattal együttműködve egy úgynevezett sandboxot, azaz szabályozói tesztkörnyezetet hoznak létre. Ebben a blokklánc-alkalmazások és a svájci frank összekapcsolásának lehetőségeit vizsgálják. A kezdeményezés nyitott, így ahhoz a jövőben további bankok is csatlakozhatnak.

A UBS szerdai közleménye szerint Svájcban jelenleg nem létezik széles körben alkalmazható, szabályozott svájcifrank-alapú stablecoin. Az idén induló tesztkörnyezet kifejezett célja a helyi digitális pénzügyi ökoszisztéma megerősítése.

