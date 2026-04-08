Új funkcióval bővül az egyik hazai nagybank mobilbankja
A kimenő hívások push üzenetes azonosításával frissült a George mobilbank - közölte az Erste Bank.
A mobilbanki app mostantól push üzenetben értesíti az ügyfeleket, amikor az Erste munkatársa keresi őket – így meggyőződhetnek róla, hogy tényleg a banktól keresik. A megerősítés titkosított, belső banki csatornán érkezik, vagyis nem emailben, nem SMS-ben, így a csalók nem tudják lemásolni.

A rendszer a hívás pillanatában push értesítést küld, az okostelefonra koppintva a George Appon belül látható a megerősítés. Akinek nincs George App a telefonján, az sem marad védelem nélkül: ezek az ügyfelek a George Web Pushtaládájában találják meg az üzenetet, amint bejelentkeznek a netbankba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ricardo

A zöld utópiákról

Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

Holdblog

BB Tengely: Háztartások fogyasztása

A BB tengely második részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora a háztartások fogyasztása alapján. Háztartások végső fogyasztási kiadása (Household Final Consumption Expenditure

Holdblog

Csokinagyhatalmak

Ha ez nem ütőkártya a globális geopolitika játszóterén, akkor semmi. A világ csak addig figyel a Hormuzi-szorosra, amíg a barna arany akadálytalanul áramlik a kontinensek... The post Csokinagyha

Ez is érdekelhet
Megtáltosodott a forint estére, több mint egyhavi csúcsra erősödött
Meglódultak a piacok, miután üzenetet kapott Trump
Egymást tapossák a bankok: százezreket is fizetnek annak, aki hozzájuk megy Otthon Start hitelért
