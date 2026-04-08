Új funkcióval bővül az egyik hazai nagybank mobilbankja

A kimenő hívások push üzenetes azonosításával frissült a George mobilbank - közölte az Erste Bank.

A mobilbanki app mostantól push üzenetben értesíti az ügyfeleket, amikor az Erste munkatársa keresi őket – így meggyőződhetnek róla, hogy tényleg a banktól keresik. A megerősítés titkosított, belső banki csatornán érkezik, vagyis nem emailben, nem SMS-ben, így a csalók nem tudják lemásolni.

A rendszer a hívás pillanatában push értesítést küld, az okostelefonra koppintva a George Appon belül látható a megerősítés. Akinek nincs George App a telefonján, az sem marad védelem nélkül: ezek az ügyfelek a George Web Pushtaládájában találják meg az üzenetet, amint bejelentkeznek a netbankba.

