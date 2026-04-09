Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában
Hatalmas tőketöbblete lesz a bankoknak, ha életbe lépnek az új szabályok Amerikában

A Morgan Stanley elemzői szerint az amerikai nagybankok akár 320 milliárd dollárnyi szabad tőkét érhetnek el az enyhített tőkemegfelelési szabályok hatályba lépésével, ami jelentős fordulatot hozhat a bankszektorban.

A Manan Gosalia vezette elemzőcsapat számításai szerint 36 bank összesen mintegy 320 milliárd dollárnyi szabad tőkével rendelkezhet majd az új előírások bevezetésekor.

Ez az összeg 20 százalékkal haladja meg a jelenlegi 266 milliárd dolláros szintet.

Az elemzők kiemelték, hogy a tőkeszabályozás körüli bizonytalanság feloldása kulcsfontosságú katalizátorként hathat az ágazat számára - írja a Reuters.

A Fed a múlt hónapban jelentette be a közelgő változásokat. Az enyhített Bázel III keretrendszer és a rendszerszintű kockázati tőkepufferre vonatkozó tervezetek értelmében a nagybankok tőkekövetelménye 4,8 és 7,8 százalék közötti mértékben csökkenhet. Ez komoly győzelmet jelent az iparág számára, a felszabaduló tőkét ugyanis hitelezésre, osztalékfizetésre, valamint sajátrészvény-visszavásárlásra is fordíthatják a pénzintézetek.

A Morgan Stanley várakozásai alapján a bankok már az első negyedéves gyorsjelentéseket követő konferenciahívásokon megoszthatják előzetes becsléseiket a felszabadítható tőke várható mértékéről.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a legutóbbi részvényesi levelében már utalt a hatásokra. Szerinte a bankjánál a szabályváltozás nyomán mintegy 40 milliárd dollárral nőhet a bank többlettőkéje, bár hozzátette, hogy a tervezetet még mindig "hibásnak" tartja.

A szabályok véglegesítésének időzítése egyelőre bizonytalan.

Egyes szakértők szerint erre csak jövőre kerülhet sor, a Morgan Stanley ugyanakkor már a harmadik negyedévben elképzelhetőnek tartja a lezárást.

A kockázattal súlyozott eszközérték számítási módszertanának változásaiból leginkább a regionális bankok profitálhatnak, mivel esetükben mérséklődik a hitelkockázathoz rendelt tőkekövetelmény. A rendszerszintű kockázati tőkepuffer csökkentésének legnagyobb nyertesei pedig a Goldman Sachs és a Citigroup lehetnek.

