Hatalmas üzlet lehet a renegát rezsim kriptojátékából

Irán új módot talált arra, hogy a tűzszünet után is erősítse a szankciók miatt már eddig is felértékelődött kriptogazdaságát:
a Hormuzi-szoroson áthaladó olajtankerektől hordónként 1 dolláros tranzitdíjat szedne be, lehetőleg kriptovalutában.
Az iráni olaj- és petrolkémiai exportőrök szövetségének szóvivője szerint ennek az az oka, hogy a digitális fizetések nehezebben követhetők és kevésbé foglalhatók le a szankciók miatt. A Wall Street Journal szerint ezzel újra reflektorfénybe került az iráni kriptoszektor, amely a Chainalysis becslése szerint tavaly már 7,8 milliárd dolláros méretet ért el.
A cikk szerint a kriptovaluták Iránban egyszerre töltenek be állami és lakossági funkciót: a rezsim évek óta használ digitális eszközöket kereskedelmi ügyletekre, fegyverek és nyersanyagok beszerzésére, valamint tartalékok felhalmozására, miközben a lakosság számára a magas infláció és a riál összeomlása miatt a kripto egyfajta menekülőút lett. A helyzet több elemében hasonlít Venezuelára, ahol a tether egyszerre segíti az államot a szankciók megkerülésében és a lakosságot a pénzromlás elleni védekezésben.
Iránban különösen aktív szereplő a Forradalmi Gárda, amely a beszámoló szerint a kriptopiaci aktivitás több mint feléhez köthető.
A tankerdíjak kriptós beszedése a gyakorlatban korántsem lenne egyszerű, figyelmeztetnek az elemzők: egy hajózási társaságnak rövid idő alatt nagy mennyiségű tokent beszerezni, tárolni és átutalni még normál körülmények között sem könnyű, így nem világos, hogyan működne üzemszerűen ez a rendszer. Közben a bitcoin árfolyama is megugrott, miután Donald Trump kedden este két hétre szóló tűzszünetet jelentett be, amelyet ahhoz kötött, hogy Irán újra megnyissa a Hormuzi-szorost; a bitcoin ezt követően 72 700 dollár közelébe emelkedett.
A háborús és geopolitikai kockázatok a lakossági kriptohasználatban is látványosan megjelentek Iránban. A helyiek a konfliktust megelőző hónapokban egyre nagyobb arányban vitték ki bitcoinjukat a helyi tőzsdékről saját tárcákba, tartva az internetkorlátozásoktól és az állami lefoglalásoktól.
A február végi légicsapások után két nappal a tőzsdei kiáramlás elérte a 10,3 milliót, az Elliptic pedig 700 százalékos kiugrást mért a Nobitexből, Irán legnagyobb kriptotőzsdéjéről. A háttérben egyszerre lehetett lakossági pánik, állami pénzmozgatás és technikai átrendeződés, miközben az amerikai hatóságok már korábban is szankcionáltak Iránhoz köthető kriptós infrastruktúrát, köztük két brit bejegyzésű tőzsdét, amelyek a gyanú szerint mintegy 1 milliárd dollárnyi, a Forradalmi Gárdához kapcsolódó tranzakciót segítettek.
