Meglépte a Revolut: milliárdos beruházással és rengeteg új dolgozóval támadnak Európában
Meglépte a Revolut: milliárdos beruházással és rengeteg új dolgozóval támadnak Európában

A Revolut tízéves bérleti szerződést írt alá egy párizsi irodaépületre, amellyel a francia fővárost hivatalosan is a nyugat-európai központjává tette. A fintech óriás a régióban tervezett nagyszabású terjeszkedés jegyében egyre komolyabb jelenlét kiépítésére készül - számolt be a Finextra.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A brit székhelyű, 75 milliárd dollárra értékelt vállalat egy felújított, 19. század végi épületben kap helyet.

Az összesen 2417 négyzetméteres, hat emeletet elfoglaló irodaterületet várhatóan 2027 elejétől veszik birtokba.

A lépés összhangban van a tavaly bejelentett, egymilliárd dollárt meghaladó franciaországi befektetési tervvel. Az országban a Revolut már most is hétmillió ügyféllel rendelkezik.

A nyugat-európai központ élére a BNP Paribas korábbi vezetője, Béatrice Cossa-Dumurgier került. Az ő kiemelt feladata a francia banki engedély megszerzése lesz.

A régióban eddig több mint 400 új munkatársat vettek fel.

A tervek szerint a közeljövőben további 1500 alkalmazott fog közvetlenül a banknál dolgozni. A Revolut a nyugat-európai kulcspiacokon – köztük Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, Írországban és Portugáliában – összesen 25 millió ügyfelet szolgál ki.

A kontinentális terjeszkedés ugyanakkor nem megy zökkenőmentesen. Az olasz versenyhatóság ebben a hónapban 11,5 millió eurós bírságot szabott ki a vállalatra. A büntetést a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos megtévesztő tájékoztatás, valamint a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt vetették ki. A Revolut közölte, hogy bíróságon támadja meg a határozatot.

Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

