Nyakunkon a banki gyorsjelentések: mutatjuk, mire számítanak az elemzők

A nagy amerikai bankok várhatóan erős első negyedéves eredményeket fognak közzétenni a jövő héten: a nettó kamatbevételek növekedése és az élénk befektetési banki tevékenység egyszerre segíti őket - írja a Reuters. A befektetők ugyanakkor elsősorban a jövőre vonatkozó iránymutatásokra figyelhetek majd, mivel az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek jelentős bizonytalanságot teremtenek a piacokon.

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

A nagybankoknak kifejezetten kedvezett az első negyedév élénk fúziós és felvásárlási (M&A) aktivitása. Az LSEG adatai szerint világszerte közel két tucat, tízmilliárd dollárt meghaladó értékű megatranzakció köttetett, és negyven olyan ügylet is létrejött, amelynek értéke meghaladta az ötmilliárd dollárt. Számos vállalat igyekezett még a finanszírozási feltételek esetleges romlása előtt lezárni a nagyobb tranzakcióit. Ez a sietség a kereskedési forgalmat is jelentősen felpörgette.

A banki gyorsjelentési szezont a Goldman Sachs nyitja meg hétfőn.

Kedden a JPMorgan Chase, a Wells Fargo és a Citigroup következik a sorban. Szerdán pedig a Bank of America és a Morgan Stanley teszi közzé a számait. Az elemzői konszenzus szerint mind a hat nagybanknál nőtt az egy részvényre jutó nyereség (EPS) az előző év azonos időszakához képest. A Citigroup esetében például akár 24 százalékos javulás is várható.

A piaci hangulatra azonban erősen rányomja a bélyegét az Iránnal kialakult konfliktus. Donald Trump amerikai elnök kedden kéthetes tűzszünetben állapodott meg Teheránnal. Mindez csupán két órával azelőtt történt, hogy lejárt volna a Hormuzi-szoros megnyitására adott ultimátuma.

Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója a részvényeseknek írt levelében figyelmeztetett a helyzet veszélyeire. Kiemelte, hogy a konfliktus olaj- és nyersanyagár-sokkot okozhat, ami tartósan magasan tarthatja az inflációt, és a várakozásoknál magasabb kamatszintekhez vezethet.

A hitelintézetek előzetes közlései alapján a befektetési banki bevételek és a nettó kamatbevételek egyaránt erősödtek.

A JPMorgan már februárban jelezte, hogy dinamikus növekedést vár a befektetési banki díjak és a piaci bevételek terén. A Bank of America legalább hétszázalékos nettó kamatbevétel-növekedést, valamint tízszázalékos emelkedést vetített előre a befektetési banki díjbevételekben. A Citigroup mindkét üzletágában tíz százalékot meghaladó bővülést jósolt.

A gyorsjelentések kapcsán az elemzők különös figyelmet fordítanak majd a hitelezésre. Gerard Cassidy, az RBC Capital Markets elemzője szerint a kereskedelmi és ipari vállalati hitelállomány növekedése az első negyedévben felgyorsult. A közel-keleti konfliktus elhúzódása és az emelkedő olajárak azonban jelentősen ronthatják az egész évre vonatkozó hitelezési kilátásokat. A Baird elemzői mindehhez hozzátették, hogy bár a kereskedési forgalomnak kedveztek a geopolitikai kockázatok, a jelzáloghitelezés és a vagyonkezelés várhatóan gyengébben teljesített. Ez a jelenség valószínűleg a feszültségek feloldódásáig fenn is marad.

