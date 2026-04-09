Óriási pofont kaphat a nyugati pénzügyi rendszer: az ázsiai szuperhatalom csúcsra járatta a hálózatát, amitől sokan tartottak

A kínai határokon átnyúló bankközi fizetési rendszer (CIPS) napi tranzakciós értéke nemrég elérte az 1220 milliárd jüant (mintegy 178,5 milliárd dollárt). A rendszer közel 42 ezer tranzakciót dolgozott fel a Shanghai Securities News csütörtöki jelentése szerint.
A kiugró teljesítmény az erős márciusi adatokra épül, amikor az átlagos napi tranzakciós érték 920,45 milliárd jüanra emelkedett, ami éves csúcsot jelentett. Ez csaknem 50 százalékos növekedést mutat a februári 619,74 milliárd jüanhoz képest.
Ting Suang, a Standard Chartered Nagy-Kínáért és Észak-Ázsiáért felelős vezető közgazdásza szerint a közel-keleti konfliktus katalizátorként hathatott. Ez különösen az olajkereskedelemben tapasztalható jüanalapú elszámolási igény növekedésében mutatkozott meg. A szakember hozzátette, hogy a folyamatot több tényező is támogatta: a jüan viszonylagos stabilitása, a határokon átnyúló fizetési infrastruktúrába történő befektetések, valamint a CIPS-résztvevők bővülő köre.
A renminbi csütörtökön 6,834-es árfolyamon állt a dollárral szemben, ami a kínai fizetőeszköz erősödését tükrözi.
Peking az elmúlt években felgyorsította az alternatív, határokon átnyúló fizetési rendszerek fejlesztését. Ezeket a hálózatokat kulcsfontosságúnak tartja a dollárközpontú csatornáktól való függőség csökkentésében.
A CIPS honlapja szerint a rendszernek 2025 végén 1766 résztvevője volt 190 országban és régióban, szemben a 2020 év végi 1092-vel.
Hszü Tien-csen, az Economist Intelligence Unit vezető közgazdásza szerint a CIPS-tranzakciók emelkedése mögött a máshol felboruló ellátási láncok is állhatnak. Ezek ugyanis jelentősen fellendítették a Kínához köthető nemzetközi kereskedelmet. Hosszabb távon a folyamatosan bővülő jüanalapú fizetési hálózat a kínai fizetőeszköz nemzetköziesítését is erőteljesen támogathatja.
Kína nemrég, nyolc év után először módosította a CIPS üzleti szabályait, amelyek korábban kizárólag a jüanban denominált fizetésekre vonatkoztak. Elemzők szerint Peking végső célja, hogy a rendszert egy olyan globális platformmá fejlessze, amely a többdevizás elszámolásokat és egyéb külföldi fizetési csatornákat is támogatja.
