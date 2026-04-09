Tarol a magyarok univerzális slágerhitele, fű nem nő mellette

Tavaly a lakáshitelek új kihelyezése 46%-kal 1970 milliárd, a személyi kölcsönöké 37%-kal 1121 milliárd forintra emelkedett, ezzel mindkettő nominális csúcsot döntött. Hogy a reálváltozók "kicsit" mást mutatnak, arról itt értekeztünk.

2024-ben még 305 ezer, 2025-ben már 352 ezer új személyikölcsön-szerződés született.

A személyi kölcsön esetében a rekord mértékű bővülést a jegybank szerint a hazai bankok visszajelzései alapján egyszerre támogatják

a növekvő kereslet,

az online elérhetőség,

a magasabb hitelösszegek,

az előre jóváhagyott (pre-approved) ajánlatokkal való célzott ügyfélmegkeresések , és

, és a ráfolyósítások (ún. top-up, azaz magasabb összegű folyósított hitel alacsonyabb kamatláb és így változatlan törlesztőrészlet mellett).

Kevesebb mint hat év kellett ahhoz, hogy megduplázódjon a személyi kölcsönök állománya Magyarországon, ami a kereslet átalakulása nélkül nem lett volna lehetséges. A keresleti oldal pedig egyszerre igényli

a gyors, egyszerű, kis adminisztrációjú, digitális hozzáférést,

hozzáférést, a lakásfedezet és egyéb kötöttségek kiiktatását,

a bankok közötti árazási versenyt, amely lehetővé tette mára a 10% alatti kamatozású személyi kölcsönök megjelenését,

a szabad felhasználást, ami a legkülönfélébb életcélok megvalósítását teszi lehetővé.

Az MNB legutóbbi adatai szerint 14,4%-os átlagkamat és 14,6%-os THM környékén jár a piac...

...a banki hirdetményekben viszont az látszik, hogy nettó 400 ezer forintos jövedelem felett már elérhetők 10% alatti ajánlatok is.

Az elmúlt két évben készült különböző hitelintézeti felmérések (többek között a Cofidis Hitel Monitora) szerint nagyjából így oszlik meg a személyi kölcsönök felhasználása:

Lakáscél : legyen szó energetikai korszerűsítésről, festésről vagy tetőcseréről, a hitelfelvevők mintegy 30%-a erre fordítja az összeget,

Autóvásárlás: A használt autók piacának áremelkedése miatt sokan az autó vételárát (vagy egy részét) finanszírozzák ebből, ennek aránya: 22-23%,

Háztartási nagygépek és bútorok: Váratlan meghibásodás vagy költözés esetén a drágább berendezések megvásárlása: 17-20%,

Hitelkiváltás: Korábbi, kedvezőtlenebb kamatozású (vagy több kisebb) hitel összevonása egyetlen, jobban tervezhető személyi kölcsönbe: kb. 16%,

Egészségügyi kiadások: Egyre növekvő trend a magánegészségügyi kezelések (pl. drágább fogászati beavatkozások, műtétek) hitelből történő finanszírozása, kb. 14%.

A fenti felsorolásból már látszik, hogy a személyi kölcsönök hitelcél szerinti portfóliója messze túlterjeszkedik azon, hogy azt mondhassuk, élethelyzetre vagy személyre szabott megoldás minden esetben:

a lakásfelújítási célok esetében például egy felújítási célú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel potenciálisan olcsóbb (igaz, bürökratikusabb, és ingatlanfedezet bevonását igénylő) megoldás,

az autóvásárlásra az autófedezet értékét árazási előnyként kihasználó autóhitel vagy autólízing korábban természetesebb választás volt, ez ma már kevésbé kedvelt opció,

az átmeneti likviditási zavarok kezelésére rugalmasabb (igaz, drágább, akár kétszer-háromszor akkora kamattal bíró) megoldás a folyószámlahitelek igénybevétele,

a babaváró hitel vagy a munkáshitel viszont a gyermekvállaló fiatal házasok, illetve a diplomát nem szerző fiatalok számára olcsóbb (0%-os kamatozású) megoldás, ám ezek egy demográfiailag szűkülő, illetve jövedelmi szempontból kevésbé hitelképes társadalmi réteget szólítanak meg.

A személyi kölcsönök piaca kisebb-nagyobb mértékben

éppen a fent felsorolt hiteltípusok rovására növekedett az elmúlt évtizedben.

Míg 2019 végén a fogyasztási hitelek 29%-a volt személy kölcsön, ma ez már 35%, de ha a nem klasszikusan fogyasztási célú (jórészt lakáscélokra használt) babaváró hitelektől megtisztítjuk a számokat, akkor elmondható, hogy 35%-ról 59%-ra nőtt a részesedésük, egyértelmű kiszorító hatást gyakorolva a piac többi szegmensére.

A legnagyobb „kárvallottja” ennek a térhódításnak a kétezres évek slágere, a szabad felhasználású jelzáloghitel, illetve az autóhitel volt, míg a hitelkártyák és a nem kártyahitel típusú folyószámlahitelek növekedése az elmúlt években szintén megállt, sőt, csökkenésbe fordult nem pusztán relatív, hanem abszolút értelemben is.

A szerződésszám növekedése és az átlagösszeg növekedése egyszerre jelenti a piac motorját. Az élő személyi kölcsön szerződések darabszáma 2012 óta először most haladta meg 900 ezret, a 2016 eleji mélyponthoz képest 88%-os emelkedést mutat.

Az új szerződések átlagösszege meghaladta a 3,6 milliót, a meglévők 2,1 millió forintnál járnak.

Az MNB legutóbbi Pénzügyi stabilitási jelentése szerint a személyi kölcsönök piacán a kirobbanó növekedés ellenére a jegybank nem lát érdemi kockázatokat, ugyanis

a teljes pénzügyi közvetítőrendszer kifeszített (40 százalék feletti JTM-mel rendelkező) személyi hiteleinek aránya az új kibocsátásban az első félévben enyhén mérséklődött és átlagosan 30 százalék körül alakult (lásd a fenti ábrát),

a személyihitel-adósok kifeszítettség (JTM) és hitelhalmozás (adott negyedévben egynél több hitelfelvétel) szerinti mutatói továbbra sem utalnak megnövekedett kockázatosságra (lásd alább),

a személyi hitelezés élénkülésének stabilitási kockázatait mérsékli, hogy e hitelek hitelintézeti állománya a jelentős nominális bővülés ellenére a GDP arányában mindössze 2 százalékot tett ki 2025. első félévének végén, márpedig ez az arány nem tér el számottevően a koronavírus-járvány előtti évek értékétől.

Ugyanakkor az MNB is megjegyzi, hogy a hitelintézeti személyihitel-állomány 18 százalékos éves növekedési üteme magasabb, mint a teljes lakossági hitelállományé, így a

kockázatok szoros monitoringja indokolt.

2025 végén a személyi kölcsönök mindössze 2,5%-a volt 90 napon túli késedelemben a bankoknál, erről részletesen itt írtunk.

