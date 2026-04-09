Újabb bankot venne a Raiffeisen, ismét Magyarország szomszédjában erősíthet az osztrák csoport

Az RBI által kínált részvényenkénti 23,05 eurós ár a 2026. április 7-ig számított, hat hónapos forgalomsúlyozott átlagárnak felel meg. Ez az összeg már magában foglalja a 2025-ös osztalékot is. Az ajánlati ár mintegy 20 százalékos prémiumot jelent az Ernst & Young által készített külső értékelésben meghatározott belső értékhez képest.
Az ajánlat érvényességéhez az összes kibocsátott Addiko-részvény több mint 75 százalékának megszerzése szükséges. Emellett a tranzakció versenyhatósági és egyéb szabályozói jóváhagyásokhoz is kötött. Az osztrák tőzsdetörvény értelmében a lépés nem minősül tőzsdei kivezetésre irányuló ajánlatnak. Az osztrák Vállalatfelvásárlási Bizottság (Übernahmekommission) felülvizsgálatát és az ajánlati dokumentum közzétételét követően
a részvényeseknek tízhetes elfogadási időszak áll majd rendelkezésükre.
Az RBI emellett tranzakciós megállapodást kíván kötni az Addiko egyik részvényesével, a szerb Alta Group d.o.o.-val. Ennek keretében értékesítené az Addiko Bank szerbiai, boszniai (szarajevói és Banja Luka-i), valamint montenegrói leányvállalatait. Ez a leválasztás a nyilvános vételi ajánlat sikeres lezárásától függ. Az eladási ár pedig legalább az érintett leánybankok piaci értékének fog megfelelni.
Az RBI a horvát Addiko Bank d.d. Zagreb, a szlovén Addiko d.d. Ljubljana és az osztrák Addiko Bank AG intézeteket kívánja megtartani.
A tranzakció révén az RBI mérlegfőösszege alapján a negyedik legnagyobb bankká válna Horvátországban. Emellett újra megjelenne a szlovén piacon is, ahol főként a vállalati és befektetési banki tevékenységben, valamint a kis- és középvállalkozói szegmensben lát növekedési lehetőséget.
A vételi ajánlat sikeres lezárása esetén az RBI csoport (Oroszország nélkül számított) CET1 tőkemegfelelési mutatója kezdetben mintegy 45 bázisponttal csökkenne, amennyiben az elfogadási arány 75 százalékos lesz. A leányvállalatok leválasztását követően azonban ez a negatív hatás mindössze 10 bázispontra mérséklődne.
A nyilvános vételi ajánlat lezárása 2026 negyedik negyedévére, az értékesítési folyamat lezárása pedig 2027 második felére várható
- közölte a bankcsoport, amelynek az árfolyama 1,6%-os csökkenést mutat jelenleg a bécsi tőzsdén, szemben az Erste -1,4%-ával.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Bioüzemanyagok: a „jó, ha van” megoldásból válságkezelő eszköz?
A Hormuzi-szoros blokádja reflektorfényt adott a válságálló alternatíváknak.
Szelídült a hazai infláció, de mi lesz vele a választások után?
A tűzszünet is jót tehet a pénzromlás ütemének.
Ez vár ránk hétfőn, ha nyer a Tisza Párt - Mire készülnek a befektetők?
Megszólaltak a profik.
Bekövetkezhet az, amitől sokan félnek: elszabadulhatnak az árak, ha elbukik a törékeny fegyverszünet
Tartósan magasan maradhat az olaj ára.
Tragikus pusztítás: földrengések és árvizek sújtják az ázsiai országot, 148 halottról tudni
Ezrek vesztették el az otthonukat.
Kimondta a pénzügyminiszter: tömegével menekülnek a kriptocégek Amerikából, most dobják a mentőövet
Scott Bessent véleménycikket írt.
Egy Modigliani-festmény ügyében a világ egyik legtekintélyesebb képkereskedője ellen döntött a bíróság
Sok évtizedes rejtély végére tettek pontot.
Megnyugtató hírek érkeztek Magyarország szomszédjából: rekordot mértek a gigantikus finomítónál
Véget ért a karbantartás.
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Tényleg tönkretette a lakásdrágulás az Otthon Startra pályázók helyzetét?
Megjelentek a KSH adatai a lakásárak 2025. IV. negyedévi alakulásáról. Érdemi áremelkedést lehetett látni, de vajon a második félévben látott drágulás kompenzálta-e az Otthon Start indulá
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Belső ellenőrzés kiszervezése: tények és tévhitek
A belső ellenőrzés kiszervezése kapcsán a döntéshozók jellemzően ugyanazokkal a kérdésekkel találkoznak: "Megmarad-e a belső ellenőrzés kontrollja és in-house jellege?", "Mit jelent ez a
Miért nem lehet amerikai sport típusú az európai futball?
Legutóbbi írásom kapcsán felmerült, hogy ugyan miért ne lehetne az európai futball is olyan, mint az NFL vagy egyéb más amerikai sportágak, amelyek a csapatok... The post Miért nem lehet amerika
Magas költségvetési hiányok: visszatérhet-e a fiskális fegyelem Európában?
A válságok egymásra rakódó hatása után a magas költségvetési hiány sok országban már nem átmeneti jelenség, hanem tartós gazdaságpolitikai kihívás. Regős Gábor cikke azt járja körül
A zöld utópiákról
Rövid értekezés a zöld utópiák inkonzisztenciájáról címmel friss írásom olvasható az individualista blogon. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Sok tízezer magyarnak biztosítunk munkát és megélhetést (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
A SmartMan Konferencia bizonyította: az Ipar 4.0 kulcstényező (x)
Ipari és szakmai résztvevőkkel zajlott le a SmartMan Konferencia.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.
Ez már a háború vége? Nagy pénzt még nem tettek rá
Lélegzetvételnyi időhöz jutottak a piacok.
Új digitális kapu nyílt a magyar startupok előtt
Bódis László, innovációért felelős helyettes államtitkárral beszélgettünk.