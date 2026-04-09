Újabb bankot venne a Raiffeisen, ismét Magyarország szomszédjában erősíthet az osztrák csoport

Az RBI által kínált részvényenkénti 23,05 eurós ár a 2026. április 7-ig számított, hat hónapos forgalomsúlyozott átlagárnak felel meg. Ez az összeg már magában foglalja a 2025-ös osztalékot is. Az ajánlati ár mintegy 20 százalékos prémiumot jelent az Ernst & Young által készített külső értékelésben meghatározott belső értékhez képest.

Az ajánlat érvényességéhez az összes kibocsátott Addiko-részvény több mint 75 százalékának megszerzése szükséges. Emellett a tranzakció versenyhatósági és egyéb szabályozói jóváhagyásokhoz is kötött. Az osztrák tőzsdetörvény értelmében a lépés nem minősül tőzsdei kivezetésre irányuló ajánlatnak. Az osztrák Vállalatfelvásárlási Bizottság (Übernahmekommission) felülvizsgálatát és az ajánlati dokumentum közzétételét követően

a részvényeseknek tízhetes elfogadási időszak áll majd rendelkezésükre.

Az RBI emellett tranzakciós megállapodást kíván kötni az Addiko egyik részvényesével, a szerb Alta Group d.o.o.-val. Ennek keretében értékesítené az Addiko Bank szerbiai, boszniai (szarajevói és Banja Luka-i), valamint montenegrói leányvállalatait. Ez a leválasztás a nyilvános vételi ajánlat sikeres lezárásától függ. Az eladási ár pedig legalább az érintett leánybankok piaci értékének fog megfelelni.

Az RBI a horvát Addiko Bank d.d. Zagreb, a szlovén Addiko d.d. Ljubljana és az osztrák Addiko Bank AG intézeteket kívánja megtartani.

A tranzakció révén az RBI mérlegfőösszege alapján a negyedik legnagyobb bankká válna Horvátországban. Emellett újra megjelenne a szlovén piacon is, ahol főként a vállalati és befektetési banki tevékenységben, valamint a kis- és középvállalkozói szegmensben lát növekedési lehetőséget.

A vételi ajánlat sikeres lezárása esetén az RBI csoport (Oroszország nélkül számított) CET1 tőkemegfelelési mutatója kezdetben mintegy 45 bázisponttal csökkenne, amennyiben az elfogadási arány 75 százalékos lesz. A leányvállalatok leválasztását követően azonban ez a negatív hatás mindössze 10 bázispontra mérséklődne.

A nyilvános vételi ajánlat lezárása 2026 negyedik negyedévére, az értékesítési folyamat lezárása pedig 2027 második felére várható

- közölte a bankcsoport, amelynek az árfolyama 1,6%-os csökkenést mutat jelenleg a bécsi tőzsdén, szemben az Erste -1,4%-ával.

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ