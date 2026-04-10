2008 óta nem dolgoztak ilyen sokan a magyar bankoknál, pedig volt, ahonnan több százan távoztak tavaly

Fiókhálózatát az OTP Bank, létszámát az MBH Bank racionalizálta tavaly a legnagyobb mértékben – derül ki a Portfolio gyűjtéséből. Összességében a bankok fiókszáma kilenc év alatt lefeleződött, létszáma viszont mára 2008 óta nem látott szintre emelkedett. A kistelepülések folyamatban lévő ATM-telepítési programja miatt a legnagyobb százalékos emelkedést a bankautomaták darabszámában látjuk, amely több mint 500-zal bővült a bankszektorban egyetlen év leforgása alatt.