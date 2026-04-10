Alulmaradt a Sberbank a Kúrián az MNB-vel szemben

A magyarországi Sberbank egy ausztriai székhelyű társaság, a Sberbank Europe leányvállalata volt, amely a perben felperesként fellépő orosz anyabank kizárólagos tulajdonában állt. Az orosz–ukrán háború kitörését követően kialakult likviditási válságra tekintettel a Magyar Nemzeti Bank

2022. március 2-án visszavonta a magyar bank működési engedélyeit, és elrendelte annak végelszámolását.

Az orosz anyabank uniós és alaptörvényi jogaira – különösen a vállalkozás szabadságára és a tulajdonhoz való jogra – hivatkozva kifogásolta a döntést, amely következtében a bankcsoport tervezett értékesítése is meghiúsult. Érvelésének központi eleme volt egy sajátos összeférhetetlenségi helyzet: a határozatot a magyar bank nevében kizárólag a kirendelt végelszámoló támadhatta volna meg, aki azonban az alperes Magyar Nemzeti Banktól függő viszonyban állt. A felperes álláspontja szerint emiatt érdemi belső jogorvoslat igénybevételére nem volt reális lehetőség.

Az alsóbb fokú bíróságok, majd a Kúria is megállapította, hogy a felperes – azaz az orosz anyabank – nem rendelkezik kereshetőségi joggal, mivel közvetlen jogi érintettsége nem áll fenn; a tulajdonosi lánc csúcsán álló végső anyavállalatot ért érdeksérelem csupán közvetett, gazdasági jellegű.

A Kúria az Alkotmánybíróság gyakorlatára hivatkozva rögzítette:

még a végelszámoló és az MNB közötti vélelmezett függőségi viszony sem alapozhatja meg a tulajdonos perindítási jogát,

mivel ez a különálló jogi személyiség elvének alkotmányosan nem igazolható áttörését jelentené.

Tekintettel arra, hogy a felperes nem uniós székhelyű vállalkozás, hanem Oroszországban bejegyzett jogi személy, az Európai Unió működéséről szóló szerződésben biztosított alapjogokra, valamint az Alapjogi Chartára sem hivatkozhatott.

A legfelsőbb bírói fórum végül helybenhagyta az alsóbb fokú bíróságok döntéseit. Megállapította, hogy a felperes nem jelölt meg olyan, különös társadalmi jelentőségű jogkérdést, az alapvető eljárási jogokat sértő szabályszegést, illetve a korábbi bírói gyakorlattól való eltérést, amely a jogerős ítélet érdemi felülvizsgálatát indokolttá tette volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images