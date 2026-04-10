Blokkolt átutalások és többszázezres bukó - Így fest a csalásmegelőzés árnyoldala egy Revolut-ügyfélnél

Brazil ingatlanbefektetés

A történet főszereplője egy magyar befektető – egyben revolutos ügyfél -, aki Brazíliában vásárolt részletre két új építésű lakást. A lapunknak a történetét részletesen bemutató olvasónk durván másfél éve vágott bele egy a hazainál magasabb kockázatú, ám magasabb megtérüléssel kecsegtető ingatlanbizniszbe.

Elmondása szerint a hazai ingatlanpiacnál jóval kedvezőbb hozamokkal számolhat egy ingatlanbefektető Brazíliában: az ingatlan megszerzése kisebb tőkeigénnyel jár, magas a várható értéknövekedés és a hosszú távú bérbe adás is magasabb hozamot generál, mint itthon.

Blokkolt tranzakciók

Az önerővel és további részletfizetéssel finanszírozott kezdeti brazil ingatlanberuházást olvasónk egy budapesti ingatlan eladásából szerette volna idén februárban a brazil ingatlanfejlesztőnél előtörleszteni.

Mielőtt ezt a 10 millió forintos utalást megállította volna a Revolut, a Prémium csomag előfizetőjeként a lakásrészleteket másfél éven át gond nélkül utalta. Ez havi nagyjából félmillió forintnyi összeget jelentett, amit egy brazil ismerőse kapott meg. Erre azért volt szükség, mert külföldiként sokáig nem nyithatott helyi bankszámlát. Ezeknél a tranzakcióknál a rendszer egyetlen ellenőrző kérdést sem tett fel.

A problémák február végén kezdődtek, amikor olvasónk megpróbálta elindítani az előtörlesztést.

Hiába töltötte ki a férfi az alkalmazásban felugró csalásmegelőzési nyilatkozatokat, és jelezte, hogy saját elhatározásából utal, az algoritmus felülbírálta a szándékát.



Bár a 10 milliós összeg forrását igazolni tudta, és korábban gond nélkül utalt Brazíliába, a Revolut

ezt követően látszólag minden logika nélkül, sorozatosan blokkolta a nagyobb összegű tranzakcióit, míg egy-két kisebb utalást mégis átengedett.

Forrás: Revolut app - az érzékeny adatokat kitakartuk

Volt olyan eset, amikor egy egymillió forintos részutalás sikeresen teljesült, de a közvetlenül utána indított, ugyanekkora összeg fennakadt az ellenőrzésen. Később egy több millió forintnak megfelelő brazil reál utalás sikeresen célba ért, ám a másnap indított, hajszálpontosan megegyező tranzakciót ismét elutasították.

Amikor a férfinak sikerült saját nevére szóló bankszámlát nyitnia Brazíliában. Bízott benne, hogy ezzel megoldódik a probléma, ám a rendszer ezután is következetlenül működött. Bár a saját magának küldött utalások közül kettő rendben megérkezett, a harmadikat ismét zárolták.

Forrás: Revolut app - az érzékeny adatokat kitakartuk

A helyzet végül úgy oldódott meg, hogy a fennmaradó, körülbelül hatmillió forintot egy másik magyar Revolut-felhasználó ismerőse számlájára vezette át. Az ő számlájáról a rendszer gond nélkül, egy összegben engedélyezte a nemzetközi továbbutalást Brazíliába.

Olvasónk jelezte, hogy azóta már a szívességre megkért ismerősénél is letiltották az utalást az új brazil bankszámlájára, ahonnan a törlesztőrészleteket fizeti. Így végül egy másik fintech szolgáltatónál nyitott számlát, ahonnan el tudja utalni az összegeket, ám ez is tetemes költségekkel járt.

Árfolyamveszteség

Az elhúzódó utalási kálvária miatt az ügyfélnek – az eredeti, első utalásnál érvényes forint-reál árfolyam változása miatt -

több mint félmillió forintos árfolyamvesztesége keletkezett.

A férfi a kár megtérítését, valamint az igazságtalan zaklatásként megélt korlátozások feloldását követeli. Emellett kártérítést követel a fintechtől, hiszen a magyarországi adásvételi szerződéssel hivatalosan is igazolni tudta a tőke legális eredetét. Számára az anyagi veszteség mellett a morális kár is jelentős. Az eset jól rávilágít a digitális bankolás és az automatizált ügyfélvédelem egyik legnagyobb árnyoldalára.

Csalásmegelőző algoritmusok

A szigorú, algoritmusok által vezérelt csalásmegelőzési rendszerek a különböző megtévesztésen alapuló, például befektetési vagy romantikus csalások kiszűrésére hivatottak. Bár ezek az esetek döntő többségében valóban megvédik a felhasználókat, a ritkább, de teljesen legális tranzakciókat bonyolító ügyfelek utalásait indokolatlanul is megbéníthatják.

Mivel a Revolut jelenleg (még) nem rendelkezik olyan magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálattal, ahol az ilyen komplex eseteket egy élő ügyintézővel gyorsan tisztázni lehetne, az ügyfél könnyebben kiszolgáltatottá válik a csalásmegelőző rendszer döntéseinek.

Vitarendezési lehetőségek

Az ilyen és ehhez hasonló ügyekben az első lépés, hogy az ügyfél szolgáltatónak hivatalos panaszt nyújt be, ez általában online vagy az ügyfélszolgálatokon keresztül is megtehető. A panaszra a szolgáltatónak bizonyos határidőn belül (jellemzően 15 munkanapon belül) kötelezően válaszolnia kell. Ha a szolgáltató elutasítja a panaszt, akkor alapesetben

Bár a fióktelep elindulását már hivatalosan is bejelentették, a fenti ügy még a fióktelep elindulása előtt történt, így valószínűbb, hogy az akkor érvényes szabályok szerint rendezhető a vitás kérdés.

Mivel a Revolut Bank UAB litván licenccel működik, a felügyeleti szerve a Litván Jegybank, és alapvetően ők látják el a fogyasztóvédelmi feladatokat. Az MNB-nek a fióktelep tényleges elindulásáig leginkább közvetítő szerepe van, illetve a jegybank monitorozza a határon átnyúló szolgáltatásokat is.

Ám ha a fióktelep már megnyílt, akkor a panaszkezelésnek is alapelvárásként magyar nyelven kell történnie ezentúl. Sőt, amennyiben anyagi elszámolási szerződéses jogvita van, vagy akár szerződésszegés gyanúja merül fel, akkor az MNB-n belül működő Pénzügyi Békéltető Testület illetékes lehet az ügyben.

Mindemellettt az Európai Unión belüli pénzügyi vitarendezési FIN-NET hálózat segíthet a fogyasztóknak a más tagállamban székelő pénzügyi szolgáltatókkal szembeni viták rendezésében. A hálózat segít áthidalni a nyelvi és jogrendszerbeli különbségeket a magyar és a litván hatóságok között.

Mit mond a Revolut?

A Revolutot is megkérdeztük az alábbiakról, ám a megadott határidőre nem lérkezett válasz lapunkhoz. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket és egy külön cikkben is beszámolunk a neobank álláspontjáról.

Az ilyen és ehhez hasonló esetek vitarendezése hogyan zajlik, kihez fordulhatnak az érintettek ilyenkor? Hogyan rendezhetik a vitás kérdéseket a felek?

Várható, hogy az ügyfél árfolyamveszteségét megtéríti a Revolut?

A csalási gyanúval megfogott tranzakciók körülbelül mekkora arányáról derül ki, hogy legális tranzakció volt?

Lesz magyar nyelvű ügyfélszolgálat, magyar bankfiók a fióktelep elindulása után Magyarországon?

