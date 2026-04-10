Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit
Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit

A UniCredit pénteken közölte, hogy nem tervezi oroszországi üzletágának felszámolását, és nem kívánja visszaadni helyi leánybankjának működési engedélyét sem. Az olasz bankcsoport az ukrajnai háború kitörése óta fenntartja oroszországi jelenlétét. Ezzel cáfolják azt az orosz értesülést, miszerint az olasz bankcsoport a kivonulást fontolgatja.

A döntés azért figyelemre méltó, mert a konfliktus kezdete óta több nyugati pénzintézet is lépéseket tett oroszországi tevékenységének visszaszorítására vagy teljes megszüntetésére.

A UniCredit ugyanakkor továbbra is ragaszkodik az orosz leánybankjához.

Mindezt annak ellenére teszi, hogy az Európai Unió folyamatosan szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Emellett komoly politikai nyomás is nehezedik azokra a vállalatokra, amelyek nem vonultak ki az orosz piacról.

Az olasz bankóriás oroszországi jelenléte régóta vitatéma a befektetők és a felügyeleti hatóságok körében egyaránt. A pénzintézet korábbi nyilatkozataiban többször jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit. A mostani bejelentés azonban egyértelművé teszi, hogy

a kivonulás egyelőre nem szerepel a napirenden.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Women's Money & Mindset Day 2026

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
