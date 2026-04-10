Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit

A döntés azért figyelemre méltó, mert a konfliktus kezdete óta több nyugati pénzintézet is lépéseket tett oroszországi tevékenységének visszaszorítására vagy teljes megszüntetésére.

A UniCredit ugyanakkor továbbra is ragaszkodik az orosz leánybankjához.

Mindezt annak ellenére teszi, hogy az Európai Unió folyamatosan szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Emellett komoly politikai nyomás is nehezedik azokra a vállalatokra, amelyek nem vonultak ki az orosz piacról.

Az olasz bankóriás oroszországi jelenléte régóta vitatéma a befektetők és a felügyeleti hatóságok körében egyaránt. A pénzintézet korábbi nyilatkozataiban többször jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit. A mostani bejelentés azonban egyértelművé teszi, hogy

a kivonulás egyelőre nem szerepel a napirenden.

Forrás: Reuters

