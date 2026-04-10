Hiába az egyre durvább szigorítás, nem hajlandó hátat fordítani Oroszországnak az UniCredit

A döntés azért figyelemre méltó, mert a konfliktus kezdete óta több nyugati pénzintézet is lépéseket tett oroszországi tevékenységének visszaszorítására vagy teljes megszüntetésére.
A UniCredit ugyanakkor továbbra is ragaszkodik az orosz leánybankjához.
Mindezt annak ellenére teszi, hogy az Európai Unió folyamatosan szigorítja az Oroszországgal szembeni szankciókat. Emellett komoly politikai nyomás is nehezedik azokra a vállalatokra, amelyek nem vonultak ki az orosz piacról.
Az olasz bankóriás oroszországi jelenléte régóta vitatéma a befektetők és a felügyeleti hatóságok körében egyaránt. A pénzintézet korábbi nyilatkozataiban többször jelezte, hogy vizsgálja a lehetőségeit. A mostani bejelentés azonban egyértelművé teszi, hogy
a kivonulás egyelőre nem szerepel a napirenden.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Hiába a tűzszünet: továbbra sem csitulnak a harcok Libanonban
Tovább nőtt a halálos áldozatok száma.
Évek óta nem volt ilyen: árat emel a Youtube az Egyesült Államokban
4 dollárral is többe kerülhet egy előfizetés.
Példátlan szigorral csap le az embereket manipuláló mesterséges intelligenciára Kína
Az új szabályok 2026. július 15-én lépnek hatályba.
Mélyen a frontvonalon túl csapott le Ukrajna, Oroszország fontos olajmezőjének térségében
Kulcsfontosságú a hadsereg ellátása érdekében.
Drágább lett a tőke, szűkebb a pálya: ezt mutatta a kkv-król a Cápák között idei évada
Azok kerülhetnek előnybe, akik tudják, hogyan és milyen áron akarnak növekedni.
Így néz ki Orbán Viktor 16 év alatt felépített rendszere a Reuters szerint
A hírügynökség mérleget vont.
Megszólalt Irán: el sem kezdődnek a tárgyalások, ha nem teljesülnek ezeket a szigorú feltételeket
Nyilatkozatot tett a delegáció vezetője.
Pánik a piacon? A likviditás a túlélés kulcsa
Geopolitikai feszültségek, idegesebb piacok, gyorsan változó hangulat - ilyen környezetben a befektetői döntések egyik kulcskérdésévé a likviditás válhat. Az Economx Braun Mártonnal készít
Milyen bankszámlát választhatok átlagos fizetéssel? Van néhány jó hírünk!
A legtöbbünk szerint túl drága a bankolás Magyarországon, mégsem lépünk. Ha a számlaköltségek kerülnek szóba, a legtöbb magyar csak forgatja a szemét, de a tettek mezejére már kevesen lé
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?
Pár nap és kiderül.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.