Így várja a magyar pénzügyi rendszer a választásokat: 10 ábra a bankok helyzetéről

1. Jövedelmezőség: romlik
2024-ben még csak relatív értelemben, 2025-ben már az abszolút számokban is romlott a magyar bankszektor eredményessége, amiben a kamatkörnyezet csökkenésének elhúzódó hatása és a magas költségek egyaránt szerepet játszanak. Konszolidáltan, vagyis például az OTP Bank külföldi leánybankjait és a nem banki érdekeltségeket is figyelembe véve 1%-kal 1967 milliárd forintra csökkent, nem konszolidáltan, vagyis a belföldi bankokat számba véve 8%-kal 1502 milliárd forintra esett tavaly a bankszektor tárgyévi adózott nyeresége az egy évvel korábbihoz képest.
2. Megtérülés: csökken
Egy dolog a bankszektor nyereségének a csökkenése abszolút értelemben, és egy másik relatív módon, vagyis például a tőke- (ROE) és eszközállomány (ROA) arányában. Előbbit mutatja alábbi ábránk: a megtérülés hanyatlása már 2024-ben megkezdődött a magyar bankszektorban, 2025-ben pedig folytatódott. Az MNB nyers számai szerint a 2023-as 18,7%-os csúcsról tavalyelőtt 18,4%-ra, tavaly pedig 16,1%-ra csökkent ez a mutató. Ha csak osztalékkal korrigálunk, akkor 11,2% volt tavaly a ROE, a többi korrekciós tétellel is számolva pedig 16,5%.
3. Adóterhelés: nő
Tavaly 122 milliárd forint bankadót és 166 milliárd forint extraprofitadót fizettek a bankok az MNB adatai szerint. Idén még a kormány májusi tervei szerint kisebb mértékben nőtt volna mindkét összeg, ehelyett tervez tavaly november óta 340-350 milliárd forintot beszedni a bankoktól, a pénzügyi vállalkozásokkal együtt pedig 180 milliárd helyett 370 milliárd körül lehet a költségvetési bevétel. Ehhez 20 milliárdos adóalapig 8% helyett 10%, afelett 20% helyett 30% lett az extraprofiadó kulcsa, és nem az 50%-át, csak a 30%-át lehet leírni az elért állampapír-állománynövekmény 10%-ával, az adóalap pedig nem más, mint a két évvel korábbi adózás előtti eredmény, korrigálva néhány tétellel. Az alábbi ábrán látható durva becslést adtuk tavaly novemberben a bankok idei extraprofitadóterhére, pusztán az adózás előtti eredmény eloszlásából kiindulva.
