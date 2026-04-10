NAP
ÓRA
PERC
  • Megjelenítés
Magánhitel-félelmek: megnyugtató üzenet érkezett Japánból
Bank

Magánhitel-félelmek: megnyugtató üzenet érkezett Japánból

Portfolio
Japán pénzügyminisztere szerint a magánhitelpiac egyelőre nem jelent komoly kockázatot az ország számára. A globálisan 2000 milliárd dollárosra duzzadt iparág kockázatai azonban napirendre kerülhetnek a G7-országok jövő heti pénzügyminiszteri találkozóján is - írja a Reuters.
Hitelezés 2026
Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!
Információ és jelentkezés

Kataján Szacuki pénzügyminiszter a pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Japán kitettsége a privát hitelpiacon nem kiugróan magas. Belföldi szinten ezt jelenleg nem tekintik jelentős problémának. Hozzátette ugyanakkor: a washingtoni G7-találkozón felmerülhet a kérdés, hogy a felügyeleti szervek megfelelően követik-e nyomon a szektorban felépülő kockázatokat.

A miniszteri nyilatkozat annak fényében különösen érdekes, hogy

a japán pénzügyi felügyelet (FSA) éppen most vizsgálja a nagy pénzintézetek private credit piaci kitettségét.

Erre azért van szükség, mert világszerte egyre több jel utal az ágazatban növekvő feszültségekre. Az Egyesült Államokban például a privát hitelalapok jelentős tőkekivonási nyomással szembesülnek. A kisbefektetők ugyanis az átláthatóság, az eszközértékelések és a mesterséges intelligencia okozta piaci zavarok miatti aggodalmaik következtében tömegesen vonják ki a pénzüket.

Még több Bank

Japánban a magánhitelpiac mérete viszonylag kicsi, mivel a vállalatok hagyományosan könnyen jutnak bankhitelhez. A japán bankok azonban a magasabb hozamok reményében az elmúlt években jelentősen növelték a globális privát hitelalapoknak nyújtott finanszírozásukat.

Kataján hangsúlyozta, hogy a pénzügyi felügyelettől folyamatos tájékoztatást kap a fejleményekről. Véleménye szerint azonban a jelenlegi helyzet nem hasonlítható a korábbi pénzügyi válságok léptékéhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Women's Money & Mindset Day 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Vállalati Energiamenedzsment 2026

2026. május 6.

Portfolio Investment Day 2026

2026. május 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
