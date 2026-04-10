Megszavazták a Raiffeisen osztalékát, elbúcsúztatták a vezérigazgatót

Az RBI éves rendes közgyűlésén a részvényesek valamennyi napirendi pontban elfogadták az előterjesztett határozati javaslatokat - közölte az osztrák bankcsoport. A közgyűlés döntése értelmében
a 2025-ös üzleti év után részvényenként 1,60 eurós osztalékot fizetnek ki, amelynek esedékessége 2026. április 17.
A testület emellett megadta a felmentvényt az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak.
A felügyelőbizottságba három új tagot választottak Eva Fugger, Martin Hauer és Thomas Wass személyében. Michael Höllerer, az RBI leendő vezérigazgatója lemondott felügyelőbizottsági tagságáról.
Johann Strobl, a leköszönő vezérigazgató ismertette a 2025-ös üzleti év eredményeit, külön kiemelve a bank stabil jövedelmezőségét és tőkehelyzetét.
Strobl hangsúlyozta, hogy az elmúlt években következetesen erősítették az elsődleges alapvető tőkemutatót (CET1). Ezzel megteremtették az alapot mind az organikus növekedéshez, mind az akvizíciókhoz, amire jó példa a közelmúltbeli romániai tranzakció. Emellett bejelentette, hogy
az RBI felvásárlási ajánlatot kíván tenni az Addiko Bank AG-ra.
Erwin Hameseder, a felügyelőbizottság elnöke Strobl utolsó közgyűlése alkalmából méltatta a leköszönő vezérigazgató munkáját. Kiemelte, hogy a vezető a nehéz időkben nemcsak a stabilitást őrizte meg, hanem sikeresen kijelölte a bank jövőbeli irányát is. Hameseder szerint Strobl egy szilárd alapokon nyugvó vállalatot ad át utódjának, ami kiváló kiindulópontot jelent a további fejlődéshez.
Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images
Spajić: az EU az utolsó békeprojekt a világon
Felértékelődtek a csatlakozás biztonságpolitikai hozadékai.
2 milliárd forintos tőkeemelés jön a Deltánál
Intézményi szereplő száll be.
Nagy átalakítás jöhet a 4iG-nél, nem fizet osztalékot a vállalat
Saját részvényeket is vásárolhatnak.
Trump kiakadt: ezen a ponton múlhat a béke Iránnal, de nem látszik a megoldás
Nem egyeznek az érdekek.
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Blokkolt átutalások és többszázezres bukó - Így fest a csalásmegelőzés árnyoldala egy Revolut-ügyfélnél
Egy magyar nyelvű "emberi" ügyfélszolgálatot már megérdemelne közel 2,5 millió ügyfél.
Visszatekintés 2028-ból: az AI-befektetők félelmei
Nagy port kavart amerikai tech-körökben a Citrini Research elemzése, egy fiktív, jövőbeli AI-válsággal kapcsolatos visszatekintés. Vendégszerzőnk, a BIC tagja választ írt az elemzésre, szint
Lezajlott a zöld forradalom Európában, de hol tart ebben Magyarország?
Talán már elcsépelt kifejezés zöld forradalomról beszélni az energia területén, hiszen az elmúlt húsz év ennek jegyében telt. A forradalom általában rövidtávú kife
Amikor megoldásod van hamarabb, mint problémád
A közgazdaságtan egyik rossz tulajdonsága, hogy gyakran hamarabb van megoldása, mint problémája. Ez legtöbbször abból ered, hogy a valódi kérdésekre viszont nem tud megoldást nyújtani. A pén
Kettészakadt a lakáspiac: Hol a legolcsóbb most az Otthon Start és a piaci lakáshitel?
A lakáshitelpiacot 2026 tavaszán két, teljesen eltérő élethelyzet választja ketté: egyfelől ott vannak a szuperolcsó Otthon Starttal induló fiatalok, másfelől azok a családok és továbbkölt
Ki nő gyorsan, ki nő kiszámíthatóan? - BB Tengely
A BB Tengely, azaz a Baltikum-Balkán országainak gazdasági növekedési mintázatai. A gazdasági növekedés értékelésénél nemcsak az számít, hogy egy ország milyen gyorsan bővül átlagosan,
Automatic Data Processing, Inc. - elemzés
Az áprilisi Top 10 hatodik helyezettje, a chartja nagyon tetszik, egy elemzést feltétlenül megérdemel. Össze fogom vetni a Paychex-szel, azt is nemrég elemeztem, és az is HR-es cég. Amelyik j
Vámkezelés importáfa megfizetése nélkül: hogyan működik a gyakorlatban?
Sok vállalat nincs tisztában azzal, hogy az áfa megfizetési nélkül is lehet harmadik országból terméket importálni. Túl azon, hogy a 27%-os magyar import áfa egyedülállóan magas az Európai
Kína állami hitelezésének szerkezeti átalakulása: földrajzi és ágazati súlypontváltás
Kína globális stratégiája megváltozott: a fejlődő országok infrastrukturális támogatása helyett egyre inkább a fejlett nyugati gazdaságok stratégiai ágazataiban épít ki tudatosan pozíció
Milliárdokkal támogatjuk a fontos társadalmi célokat (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Kihagyhatatlan előnyök, ha új építésű otthont keresel! (x)
Évente akár 30 millió adagra is elegendő élelmiszert mentünk meg a rászorulóknak (x)
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kinek éri meg a háztartási energiatároló, és mire elég a 2,5 milliós támogatás?
Új korszak kezdődik az otthoni energiafüggetlenségben.
Miért szegényednek el a magyar nyugdíjasok és mit lehetne tenni ellene?
Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk.
Venni, tartani, eladni? Mit csináljunk a NER-papírokkal?
Óriási mozgások a hazai tőzsdén.