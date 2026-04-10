Megszavazták a Raiffeisen osztalékát, elbúcsúztatták a vezérigazgatót
Bank

A Raiffeisen Bank International AG (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös pénzügyi évre vonatkozó, már januárban bejelentett 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot, amely 4,0%-os osztalékhozamot ígér. Emellett új felügyelőbizottsági tagokat választottak, és elbúcsúztatták a leköszönő vezérigazgatót, Johann Stroblt (címlapképünkön), akit július 1-jével Michael Höllerer vált.

Az RBI éves rendes közgyűlésén a részvényesek valamennyi napirendi pontban elfogadták az előterjesztett határozati javaslatokat - közölte az osztrák bankcsoport. A közgyűlés döntése értelmében

a 2025-ös üzleti év után részvényenként 1,60 eurós osztalékot fizetnek ki, amelynek esedékessége 2026. április 17.

A testület emellett megadta a felmentvényt az igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak.

A felügyelőbizottságba három új tagot választottak Eva Fugger, Martin Hauer és Thomas Wass személyében. Michael Höllerer, az RBI leendő vezérigazgatója lemondott felügyelőbizottsági tagságáról.

Johann Strobl, a leköszönő vezérigazgató ismertette a 2025-ös üzleti év eredményeit, külön kiemelve a bank stabil jövedelmezőségét és tőkehelyzetét.

Strobl hangsúlyozta, hogy az elmúlt években következetesen erősítették az elsődleges alapvető tőkemutatót (CET1). Ezzel megteremtették az alapot mind az organikus növekedéshez, mind az akvizíciókhoz, amire jó példa a közelmúltbeli romániai tranzakció. Emellett bejelentette, hogy

az RBI felvásárlási ajánlatot kíván tenni az Addiko Bank AG-ra.

Erwin Hameseder, a felügyelőbizottság elnöke Strobl utolsó közgyűlése alkalmából méltatta a leköszönő vezérigazgató munkáját. Kiemelte, hogy a vezető a nehéz időkben nemcsak a stabilitást őrizte meg, hanem sikeresen kijelölte a bank jövőbeli irányát is. Hameseder szerint Strobl egy szilárd alapokon nyugvó vállalatot ad át utódjának, ami kiváló kiindulópontot jelent a további fejlődéshez.

Címlapkép forrása: Heinz-Peter Bader/Getty Images

