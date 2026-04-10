Stratégiát váltott az UniCredit: visszaadhatja a kulcsot Oroszországban

Az orosz és közel-keleti befektetőkkel folytatott, az orosz leánybank eladásáról szóló tárgyalások sorra kudarcba fulladtak. A bank jelenleg aktívan építi le hitelportfólióját és létszámát. Az elmúlt több mint egy évben az alkalmazottak száma csaknem 40 százalékkal csökkent,
a hitelállomány pedig a felére zsugorodott.
Az eladás elvetésének fő oka a tranzakció gazdasági ésszerűtlensége. A hatályos orosz szabályok szerint a "barátságtalan" országokból származó tulajdonosok jelentős veszteséget szenvednének el. A kötelező 60 százalékos diszkont és a 35 százalékos költségvetési befizetés levonása után
a bank tőkéjének mindössze 5 százalékát kaphatnák kézhez egy közvetlen értékesítés esetén.
Az UniCredit nem reagált a Kommerszant megkeresésére.
Jogi szempontból a felszámolási folyamat a megmaradt eszközök részvényesek közötti felosztásával zárulhat. Ezeket az összegeket azonban nem lehet közvetlenül kiutalni Oroszországból – magyarázta Vlagyimir Hantyimirov, az Asterisk ügyvédi iroda vezető partnere. A várakozások szerint a pénzeszközök úgynevezett C-típusú számlákon maradnak befagyva.
Ivan Babin, a Vertikál ügyvédi iroda projektvezetője szerint ugyanakkor hosszabb távon ezek az eszközök felhasználhatók lehetnek az Európában befagyasztott orosz vagyontárgyakkal való cserére. Egy ilyen eljáráshoz azonban kormánybizottsági és jegybanki jóváhagyás, elnöki rendelet, valamint megfelelő politikai akarat is szükséges.
Címlapkép forrása: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
