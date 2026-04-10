Új célárak érkeztek a Gránit Bank részvényeire: dupla ennyit ér a papír?
Az MBH Befektetési Bank 17 410 forintra emelte a Gránit Bank részvényeire vonatkozó 12 hónapos célárát, míg az Equilor Befektetési Zrt. 18 306 forinton tartotta célárát - közölte a Gránit Bank. Vételre ajánlják a bank részvényeit a két társaság elemzői.

A Gránit Bank 2025-ben 19,2 milliárd forintos adózott eredményt ért el, ami a történetének eddigi legerősebb éve volt.

Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít

A lakossági betétek 23,4%-kal nőttek egy év alatt, míg a vállalati betétállomány 23,0%-kal bővült. A lakossági hitelállomány 40,6%-kal emelkedett 2024 végéhez képest, a vállalati hitelek pedig 37,1%-kal nőttek egy év alatt. A működési költségek aránya a bevételekhez képest 38,2% volt, a működési költség a mérlegfőösszeghez viszonyítva pedig 0,9%-ot tett ki.

