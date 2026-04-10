Váratlanul összehívták Amerika legnagyobb bankvezéreit - Olyan fenyegetés bukkant fel, ami minden rendszert feltörhet

Az amerikai pénzügyminiszter és az amerikai jegybank, a Fed elnöke sürgős megbeszélésre hívta össze a legnagyobb bankok vezérigazgatóit. A találkozó célja az volt, hogy figyelmeztessék a pénzügyi szektort az Anthropic legújabb mesterségesintelligencia-modellje által jelentett kiberbiztonsági kockázatokra - írja a Reuters.

Scott Bessent pénzügyminiszter és Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke kedden tartott egyeztetést Washingtonban. A találkozóra azután került sor, hogy

az Anthropic a hét elején bemutatta Mythos nevű modelljét,

amelyet széles körben egyelőre nem tettek elérhetővé. A vállalat tájékoztatása szerint az új rendszer képes sebezhetőségeket azonosítani és kihasználni

minden jelentős operációs rendszerben és minden fontosabb böngészőben.

A Reuters forrásai szerint a találkozó célja az volt, hogy a pénzintézetek felmérjék a Mythoshoz hasonló modellek által jelentett fenyegetéseket, és megtegyék a szükséges kiberbiztonsági lépéseket. A megbeszéléseket úgy időzítették, hogy a legnagyobb amerikai bankok vezetőinek többsége más egyeztetések miatt egyébként is Washingtonban tartózkodott.

Az esetről elsőként beszámoló Bloomberg szerint a megbeszélésen

a Citigroup, a Morgan Stanley, a Bank of America, a Wells Fargo és a Goldman Sachs vezérigazgatója is jelen volt.

A JPMorgan vezetője, Jamie Dimon azonban nem tudott részt venni az eseményen.

Az Anthropic közölte, hogy a Mythoshoz egyelőre mintegy negyven technológiai vállalat, köztük a Microsoft és a Google férhet hozzá. A cég a modell kiberbiztonsági képességeiről már a bemutató előtt tájékoztatta az amerikai kormányzat tisztviselőit és a legfontosabb iparági szereplőket.

Az AI-fejlesztő vállalat korábban már jelezte: folyamatosan egyeztetnek az amerikai döntéshozókkal a rendszer támadó és védelmi jellegű funkcióiról. A Goldman Sachs, a Wells Fargo és a Federal Reserve nem kívánta kommentálni a történteket. Az amerikai pénzügyminisztérium, a többi érintett bank és az Anthropic pedig nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére.

Az amerikai szoftverrészvények csütörtökön alulteljesítettek a tőzsdén,

miután aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Mythos rejtett kiberbiztonsági sebezhetőségeket tárhat fel. Ez tovább erősítette a befektetők félelmét a hagyományos szoftvercégeket fenyegető kockázatokkal kapcsolatban.

"Ha a Mythos ennyire erős, és leleplezi ezeket az évek óta létező sebezhetőségeket, akkor ez egyrészt a jelenlegi szoftverek gyengeségét mutatja, másrészt pedig azt, hogy a mesterséges intelligencia még mindig hihetetlen előrelépést jelent a szoftvercégek örökségével szemben" – mondta Michael O'Rourke, a JonesTrading vezető piaci stratégája.

Az S&P 500 szoftver- és szolgáltatási index idén közel 26%-ot esett, beleértve a csütörtöki 3,1%-os visszaesést is. A csökkenés hátterében az az aggodalom áll, hogy az AI gyors fejlődése különösen érzékenyen érinti a SaaS (software-as-a-service) vállalatokat, amelyek előfizetéses konstrukcióban értékesítik termékeiket.

"Kezdünk újra aggódni a korábbi, szoftverspecifikus kockázatok miatt, amelyek a mesterséges intelligenciából és a magánhitelből erednek, és amelyek ismét előtérbe kerülnek" – mondta Steve Sosnick, az Interactive Brokers vezető piaci elemzője.

Címlapkép forrása: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images