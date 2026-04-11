Veszélyes képességű mesterséges intelligencia tűnt elő a semmiből, azonnal valóságos pánikot okozott

Az Anthropic AI-laboratórium több fronton is meghatározó lépéseket tett az elmúlt napokban. A vállalat bemutatta a kiberbiztonsági szempontból áttörést jelentő Mythos modelljét, majd rögtön elindította a Project Glasswing nevű iparági kezdeményezést a világ kritikus szoftverinfrastruktúrájának védelmére. Az általuk létrehozott modell ugyanis olyan erős fegyver, amely ha rossz kezekbe kerülne, az beláthatatlan következményekkel járna a digitalizált világunk stabilitására. A fejlemények miatt az amerikai pénzügyminiszter és a Fed elnöke rendkívüli megbeszélést hívott össze a legnagyobb bankok vezetőivel.
Szintugrás a kibervédelemben

Az Anthropic Claude modellje iránti kereslet 2026-ban ugrásszerűen megnőtt. A cég éves szintre vetített bevétele meghaladta a 30 milliárd dollárt, ami jelentős növekedés a 2025 végén mért nagyjából 9 milliárd dollárhoz képest.

Az AI modelleket fejlesztő cég azonban most egy speciális eszközzel került a címlapokra: a héten zárt körben bemutatott, de széles körben egyelőre még nem közzétett Claude Mythos Preview modell nem várt szintugrást jelent a kiberbiztonsági képességek terén. Az Anthropic közlése szerint

a modell képes sebezhetőségeket azonosítani és kihasználni az összes jelentős operációs rendszerben, illetve webböngészőben.

