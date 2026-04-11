Veszélyes mesterséges intelligencia jelent meg, már a brit jegybank is lépett miatta

A brit jegybank a Cross Market Operational Resilience Group (CMORG) és annak AI-munkacsoportjának soron következő ülésein tűzi napirendre a Mythos kérdését. A megbeszéléseken a brit pénzügyminisztérium, a pénzügyi felügyelet (FCA) és a Nemzeti Kibervédelmi Központ képviselői is részt vesznek.
Az Anthropic saját közlése szerint a Mythos minden jelentős operációs rendszerben és böngészőben képes azonosítani, majd kihasználni a sebezhetőségeket.
A modell megjelenése nyomán a Wall Street bankjai már meg is kezdték a belső teszteléseket. Erre azután került sor, hogy a Trump-kormányzat a héten figyelmeztette a pénzügyi vezetőket: vegyék komolyan az eszközt, és használják fel a képességeit saját rendszereik gyenge pontjainak feltérképezésére.
A Bank of England mellett a kanadai jegybank is lépett. Pénteken összehívta a bankokat és a pénzügyi szolgáltatókat, hogy megvitassák a Mythos által felvetett kiberbiztonsági kockázatokat. A szabályozók körében egyre erősödik a meggyőződés, miszerint a pénzügyi szektorra az új generációs, mesterséges intelligenciával támogatott kibertámadások jelentik az egyik legnagyobb fenyegetést.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
