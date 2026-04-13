Itt a Magyar Bankszövetség reakciója a választások eredményére

Új fejezet kezdődhet a Magyar Bankszövetség szerint az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára.

A Magyar Bankszövetség az alábbi közleményt adta ki, kiemelés tőlünk:

"Kiszámíthatóság és növekedés

A tegnap lezajlott választások, a TISZA Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A kormányzati, gazdasági és pénzügyi területek közötti együttműködés

fenntartható fejlődést és stabilitást eredményez a kiszámíthatóság talaján.

A magyar bankszektor alapfeladata a hazai gazdasági növekedés finanszírozása, amelyhez a szükséges készséggel és képességgel rendelkezik. Elkötelezettek és együttműködésre készek vagyunk Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében. Gratulálunk a győztes politikai erőnek!"

