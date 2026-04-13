Itt az első banki gyorsjelentés, esik a Goldman Sachs

A Wall Street meghatározó bankháza 5,4 milliárd dolláros nettó eredményről számolt be az első negyedévben. Ez részvényenként 17,55 dollárt jelent, ami érzékelhető javulás az egy évvel korábbi 4,58 milliárd dolláros, azaz részvényenként 14,12 dolláros profithoz képest.
A növekedés motorja elsősorban a részvénypiaci kereskedés volt.
Az ebből származó bevétel 27 százalékkal, rekordszintű 5,33 milliárd dollárra ugrott. A kötvény, deviza- és árupiaci (FICC) kereskedés bevételei ezzel szemben 10 százalékkal, 4,01 milliárd dollárra csökkentek.
Az iráni háború miatti geopolitikai feszültség és az emelkedő olajárak erős volatilitást okoznak a piacokon. Ez a helyzet inflációs félelmeket szít, és erősíti a recessziós aggodalmakat. Mindez ugyanakkor kedvez a nagy bankok kereskedési részlegeinek, mivel az ügyfelek kénytelenek újraértékelni a portfólióikat, és fedezni a kockázataikat. David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója kiemelte: egy ilyen összetett geopolitikai helyzetben a fegyelmezett kockázatkezelésnek kell a működés fókuszában állnia.
A befektetési banki divízió szintén erős negyedévet zárt. Az ebből származó díjbevételek 48 százalékkal, 2,84 milliárd dollárra nőttek. A globális vállalatfelvásárlási és fúziós (M&A) piac ellenállónak bizonyult: a Dealogic adatai szerint az első negyedévben a tranzakciók összértéke elérte az 1,38 billió dollárt. Ebben a szegmensben a Goldman Sachs piaci részesedés alapján vezeti a mezőnyt. A bankház tanácsadóként vett részt többek között az Unilever élelmiszeripari üzletága és a McCormick tervezett, 65 milliárd dolláros egyesülésében, valamint az Equitable és a Corebridge 22 milliárd dolláros biztosítói fúziójában.
Az elsődleges részvénykibocsátások (IPO) piacán a geopolitikai bizonytalanság visszafogja a kockázatvállalási kedvet. Egyes szektorokban – különösen az iparban és a védelmi ágazatban – a cégek mégis kitartanak a tőzsdei terveik mellett. A Reuters értesülései szerint a Goldman Sachs vezető szervezőként vesz részt a SpaceX júniusra várt tőzsdei bevezetésében. Ennek során az Elon Musk vezette vállalat akár 75 milliárd dollárnyi tőkét is bevonhat, mintegy 1750 milliárd dolláros cégértékelés mellett. A bank mindemellett a SoftBank hátterével rendelkező PayPay 880 millió dolláros amerikai tőzsdei bevezetésének is társszervezője volt.
A Goldman Sachs részvényei idén eddig több mint 3 százalékot emelkedtek, miután 2025-ben 53 százalékot meghaladó árfolyam-növekedést értek el.
