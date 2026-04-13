Kormányt vált Magyarország, reagálnak a bankvezérek: megszólalt az OTP, a K&H és a Gránit vezérigazgatója

Csányi Péter vezérigazgató, OTP Bank

"A gazdaságpolitika és a bankok közötti konstruktív párbeszédnek jelentős hagyománya van Magyarországon, és az OTP Bank mindig törekszik arra, hogy korrekt és prudens kapcsolata legyen az ország mindenkori kormányával.

A magyar gazdaságban kiszámíthatóságra és növekedésre van szükség. A győztes Tisza párt programjában és a választási kampánya során megfogalmazott gazdasági törekvések jelentős költségvetési átstrukturálást jelentenek, valamint várhatóan újra hozzáférhetővé teszik a Magyarországnak járó EU-s támogatásokat, és ezáltal is kedvezően hathatnak a gazdaság állapotára, különösen a beruházások terén.

Reméljük, hogy a potenciális pozitív hatások lehetőséget teremtenek majd a bankszektort érintő különadók fokozatos kivezetésére, miközben számítunk a hasznos és sikeres állami támogatási programok továbbvitelére is.

Peter Roebben vezérigazgató, K&H Bank

A bizonytalansággal jellemezhető jelenlegi gazdasági környezetben a stabilitás és a kiszámíthatóság különösen felértékelődött. Az emelkedő energiaárak, a globális ellátási láncokat érintő kockázatok, valamint a növekvő költségek egyidejűleg fékezhetik a gazdasági növekedést és erősíthetik az inflációs nyomást, miközben a fiskális mozgástér is egyre szűkül. Március végéig az államháztartás hiánya 3,4 ezer milliárd forintot tett ki, a költségvetési hiány meghaladta az éves törvényi előirányzat 80%-át, és a megemelt éves hiánycélt tekintve is elérte a 68%-ot. Ennek következtében

kulcsfontosságú lesz, hogy a következő kormány hiteles makrogazdasági pályát jelöljön ki, amely helyreállítja a bevételek és a kiadások egyensúlyát, miközben a gazdasági növekedés ösztönzése elsődleges cél marad.

A pénzügyi szektor és az ország közös érdeke, hogy a termelékenység javulására és a magasabb hozzáadott értékre épülő, fenntartható növekedés valósuljon meg, amelyhez a K&H Bank a jövőben is konstruktív partnerként kíván hozzájárulni.

Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, Gránit Bank

„A piac kedvezően fogadta a Tisza-párt győzelmét – jelentős erősödést láthattunk például a forintban a választások után. Az új kormány első lépései várhatóan a hazánknak járó uniós forrásokhoz való hozzáférés biztosítása, valamint a költségvetési hiány mérséklése lesz, továbbá a befektetői bizalom növelése, és a versenyképesség erősítése irányába mutató intézkedések. A gazdasági növekedés felgyorsítása szükséges a gazdaságpolitikai mozgástér növeléséhez. A verseny erősítésével a vállalkozói szféra dinamizálása, a digitalizációs felzárkóztatás és a mesterséges intelligencia alkalmazásának elterjesztése feltételezhető. Hosszabb távon az ország versenyképességének növelése, és a magasabb hozzáadott értékű gazdasági növekedés irányában várható elmozdulás.

A bankrendszer működése stabil, és ezzel kiszámítható partner a gazdasági növekedés gyorsításában. A szektor versenyképességét viszont érintik a kormányzat intézkedései, elsősorban a különböző adók, illetékek, amelynek mérséklésére számítunk.

A bankszektor nyitott az új kormányzattal való jó együttműködésre, hiszen a célok közösek.

Fontosnak tartjuk a kormányzattal való folyamatos párbeszédet, illetve azt, hogy egy kiszámítható, stabil gazdasági környezet álljon rendelkezésre. Bízunk benne, hogy az end-to-end digitális folyamatokat lehetővé tevő jogszabályi környezet továbbfejlesztésében nyitottság lesz a jogszabályalkotók oldalán.”

A Magyar Bankszövetség is megszólalt

A szervezet közleménye szerint "A tegnap lezajlott választások, a TISZA Párt egyértelmű győzelme új fejezetet nyithat az európai integráció, benne a magyar gazdaság fejlődése számára. A kormányzati, gazdasági és pénzügyi területek közötti együttműködés

fenntartható fejlődést és stabilitást eredményez a kiszámíthatóság talaján.

A magyar bankszektor alapfeladata a hazai gazdasági növekedés finanszírozása, amelyhez a szükséges készséggel és képességgel rendelkezik. Elkötelezettek és együttműködésre készek vagyunk Magyarország stabilitása és kiszámítható fejlődése érdekében. Gratulálunk a győztes politikai erőnek!"

