Végelszámolást rendelt el az MNB, ezer sebből vérzett a pénzügyi vállalkozás

A Magyar Nemzeti Bank visszavonta a Green Credit Finance Zrt. tevékenységi engedélyét. A pénzügyi vállalkozásnak nincs ügyvezetője és bejelentett könyvvizsgálója, nem teljesítette az MNB felhívásait, kötelezéseit, nem rendelkezett hozzáféréssel a Központi Hitelinformációs Rendszerhez, továbbá saját tőkéje elmarad a jogszabályi minimumtól.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett határozatában visszavonta a Green Credit Finance Zrt. (Green Credit) tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. A jogszabálynak megfelelően a társaság végelszámolójának a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t jelölte ki. A végelszámolás kezdete a határozat közlésének napja.

A döntés oka, hogy a pénzügyi vállalkozásnak jogszabálysértő módon

nincs ügyvezetője, illetve 2025. május 31. óta nem rendelkezett bejelentett könyvvizsgálóval sem.

Emellett jóideje nem fizette meg a Központi Hitelinformációs Rendszerhez (KHR) való csatlakozás díját az azt működtető BISZ Központi Hitelinformációs Zrt. részére. Így megszűnt a KHR-hozzáférése is, aminek következtében a pénzügyi vállalkozás nem tud sem a KHR-ből adatokat lekérdezni, sem abba adatokat szolgáltatni. A KHR – és az abban szereplő adatok – az ügyfelek hitelképességének megalapozottabb megítélését, illetve az adósok és a szolgáltatók biztonságát támogatja.

A mostanáig kis- és középvállalkozások kedvezményes beruházási, fejlesztési hitelnyújtásával foglalkozó társaság saját tőkéje elmarad a jogszabályban a pénzügyi vállalkozások számára előírt jegyzett tőke és induló tőke mértékétől, és ezt a pénzügyi felügyelet többszöri határozati kötelezése ellenére sem pótolta. Az MNB emellett folyamatos felügyelési tevékenység során azt is feltárta, hogy

a társaságnak jelentős, kiegyenlítetlen tartozása van, amit nem fizetett vissza.

Az MNB azt is megállapította, hogy a Green Credit a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét csak jelentős késedelemmel teljesítette. Emellett rendszeresen elmulasztotta a felügyeleti felhívások, határozatok teljesítését, illetve nem működött együtt az MNB-vel, jelentősen megnehezítve ezzel a társaság feletti felügyelési tevékenységet. A Green Credit piaci súlya csekély volt, tevékenységi engedélyének visszavonása nincs érdemi hatással a pénzügyi piacokra.

Címlapkép forrása: Portfolio