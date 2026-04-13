LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.7%
TISZA
 
52.1%
FIDESZ-KDNP
 
39.53%
Mi Hazánk
 
5.74%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
Veszteségbe fordult a Magyar Fejlesztési Bank
Az egy évvel korábbi 44,0 milliárd forintos nyereség után 3,5 milliárd forintos konszolidált veszteséggel zárta a tavalyi évet az MFB.
A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett éves jelentés szerint konszolidáltan

  • 1457,1 milliárd forintos ügyfélhitel-állománnyal zárta az évet az MFB, ami egy év alatt 1,3%-os csökkenést jelent,
  • 775,6 milliárd forintról 814,4 milliárd forintra nőtt viszont a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya a bank eszközei között, ami döntően "Egyéb jegybankképes értékpapír",
  • a saját tőke a veszteség következtében 768,8 milliárd forintról 762,5 milliárd forintra csökkent a társaságnál,
  • a bank mérlegfőösszege így is 3843 milliárdról 4460 milliárd forintra nőtt, amiben eszközoldalon a társult vállalkozásokban lévő befektetések 465 milliárdról 722 milliárd forintra történt emelkedésének, forrásoldalon a kibocsátott kötvények, a betétek és a felvett hitelek egyöntetű növekedésének van szerepe.

amiben a nettó kamatbevételek csökkenése és a költségek emelkedése mellett

amiben a nettó kamatbevételek csökkenése és a költségek emelkedése mellett

az értékvesztés, céltartalékképzés is szerepet játszott, utóbbi 9,2 milliárdról 24,8 milliárd forintra romlott az állami banknál.

