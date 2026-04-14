LISTÁS EREDMÉNYEK
Feldolgozottság: 98.29%
TISZA
 
52.44%
FIDESZ-KDNP
 
39.15%
Mi Hazánk
 
5.77%
DK
 
1.14%
MKKP
 
0.81%
MANDÁTUMOK
TISZA
136
FIDESZ-KDNP
57
MI HAZÁNK
6
Országos részvételi arány: 79,5%
A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra
A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra

Portfolio
Lengyelország legnagyobb bankja, a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután a vasárnapi választásokon Magyar Péter Tisza Pártja elsöprő győzelmet aratott - írta a Bloomberg.
Orbán Viktor tizenhat év után vereséget szenvedett a parlamenti választásokon. Elemzők szerint ez a győzelem megnyithatja az utat a Brüsszel által jogállamisági aggályok miatt részben befagyasztott uniós források felszabadítása előtt - hívja fel a figyelmet a hírügynökség.

A választások után kiszámíthatóbb szabályozási környezetre számítunk

- mondta Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója hétfőn a Bloombergnek egy varsói bankkonferencián. Az állami irányítás alatt álló hitelintézet idén már jelezte, hogy

megduplázná európai fiókhálózatát.

A terjeszkedéssel a külföldre terjeszkedő lengyel vállalatokkal szeretnének lépést tartani. A magyar piacon már több lengyel cég is jelen van, köztük az LPP és a Modivo divatcégek, a Maspex élelmiszeripari vállalat, valamint az Asseco Poland szoftverfejlesztő - jegyzi meg a Bloomberg.

A PKO jelenleg

  • Németországban,
  • Csehországban,
  • Szlovákiában és
  • Romániában

is működtet fióktelepet. Emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fenn. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.

A magyar nagybankok piacán az OTP Bank és az MBH Bank mellett a KBC, az UniCredit, az Erste és a Raiffeisen helyi leánybankjai versenyeznek egymással.

Amennyiben a kormányváltást a banki várakozásoknak megfelelően piacbarát gazdaságpolitikai környezet váltja fel Magyarországon, a PKO Bank mellett több más külföldi hitelintézet számára is kedvező növekedési lehetőségekkel kecsegtet a magyar piac, igaz, sokak véleménye szerint a mostani adózási szabályok mellett annyira magasak a fix költségek, hogy jó eséllyel ennek megváltoztatására is szükség lenne egy újonnan piacra lépő külföldi szereplő számára a növekedéshez és a fenntartható nyereséges működéshez az egyébként meglehetősen telített és jelenleg még gyengülő jövedelmezőséggel küzdő magyar bankpiacon.

A PKO helyzete ugyanakkor speciális lehet: először (vagy akár hosszú távon is) nyilván a lengyel cégek kiszolgálását tervezné Magyarországon, valószínűleg hasonlóan ahhoz, ahogy a Bank of China a kínai, a KDB Bank a koreai, vagy korábban a Commerzbank a német ügyfelek első számú bankjaként jelen van, illetve volt Magyarországon.

Címlapkép forrása: Damian LemaÅski/Bloomberg via Getty Images

Women's Money & Mindset Day 2026

