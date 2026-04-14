A Tisza győzelme után máris szemet vetett egy külföldi bank a magyar piacra

Orbán Viktor tizenhat év után vereséget szenvedett a parlamenti választásokon. Elemzők szerint ez a győzelem megnyithatja az utat a Brüsszel által jogállamisági aggályok miatt részben befagyasztott uniós források felszabadítása előtt - hívja fel a figyelmet a hírügynökség.
A választások után kiszámíthatóbb szabályozási környezetre számítunk
- mondta Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója hétfőn a Bloombergnek egy varsói bankkonferencián. Az állami irányítás alatt álló hitelintézet idén már jelezte, hogy
megduplázná európai fiókhálózatát.
A terjeszkedéssel a külföldre terjeszkedő lengyel vállalatokkal szeretnének lépést tartani. A magyar piacon már több lengyel cég is jelen van, köztük az LPP és a Modivo divatcégek, a Maspex élelmiszeripari vállalat, valamint az Asseco Poland szoftverfejlesztő - jegyzi meg a Bloomberg.
A PKO jelenleg
- Németországban,
- Csehországban,
- Szlovákiában és
- Romániában
is működtet fióktelepet. Emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fenn. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.
A magyar nagybankok piacán az OTP Bank és az MBH Bank mellett a KBC, az UniCredit, az Erste és a Raiffeisen helyi leánybankjai versenyeznek egymással.
Amennyiben a kormányváltást a banki várakozásoknak megfelelően piacbarát gazdaságpolitikai környezet váltja fel Magyarországon, a PKO Bank mellett több más külföldi hitelintézet számára is kedvező növekedési lehetőségekkel kecsegtet a magyar piac, igaz, sokak véleménye szerint a mostani adózási szabályok mellett annyira magasak a fix költségek, hogy jó eséllyel ennek megváltoztatására is szükség lenne egy újonnan piacra lépő külföldi szereplő számára a növekedéshez és a fenntartható nyereséges működéshez az egyébként meglehetősen telített és jelenleg még gyengülő jövedelmezőséggel küzdő magyar bankpiacon.
A PKO helyzete ugyanakkor speciális lehet: először (vagy akár hosszú távon is) nyilván a lengyel cégek kiszolgálását tervezné Magyarországon, valószínűleg hasonlóan ahhoz, ahogy a Bank of China a kínai, a KDB Bank a koreai, vagy korábban a Commerzbank a német ügyfelek első számú bankjaként jelen van, illetve volt Magyarországon.
Címlapkép forrása: Damian LemaÅski/Bloomberg via Getty Images
Az elmúlt évtized legmagasabb bevételét érte el a Citigroup, ugrik az árfolyam
Örül a piac a gyorsjelentésnek.
Csalódtak a befektetők, esik a JP Morgan a gyorsjelentés után
A menedzsmentkilátások borús jövő jósolnak.
Kétharmados Tisza-győzelem és történelmi csúcs: itt az ideje Molba fektetni?
Számos elemzői eszközt megnézünk.
Zelenszkij: két héten belül újraindul az olajszállítás a Barátság kőolajvezetéken
Az ukrán elnök szerint haladnak a helyreállítási munkálatok.
Új modellel jelentkezett be az Audi: egy sportos, felsőkategóriás limuzin lesz
Nem lesz rajta a modellen az ikonikus logó.
Egyre több város nem fizetne szolidaritási hozzájárulást az új kormány felállásáig
Sorra érkeznek a városvezetők bejelentései.
Esik a Wells Fargo a gyorsjelentés után
Nem okozott nagy meglepetéseket a bank.
A klímaváltozás miatt újraindulhat a területekért folyó versenyfutás
A klímaváltozás okozta erőforráshiány és az új, lakható területek megnyílása véget vethet a békés világrendnek
Ki dolgozik többet a régióban? - BB Tengely
Foglalkoztatottsági trendek a Balkán-Baltikum, azaz BB Tengelyen. A munkaerőpiac állapota az egyik legfontosabb mutatója annak, hogy egy gazdaság mennyire képes ténylegesen bevonni a lakosságot a.
Inflációs meglepetés: miért lett kedvezőbb a márciusi adat a vártnál?
A márciusi inflációs adat kedvezőbb lett a piaci várakozásoknál, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy a kockázatok eltűntek. Regős Gábor a Spirit FM TÖBB-KEVESEBB című műsorában arr
Leggett & Platt - elemzés
A LEG egy ritka rossz vásárlásom volt, osztalékot vágott vagy két éve, azóta tartogatom és reménykedem benne, hogy ismét értékelhető mértékben fizet, vagy felmegy az árfolyama. Ma 12%-ot e
Az Otthon Start mellékhatása: a vételár jóval nagyobb részét finanszírozzák hitelből a magyarok
Az Otthon Start alapjaiban írta át a hitelpiacot. Hatalmas volument helyeznek ki a bankok hónapról hónapra, az átlagos kölcsönösszeg is érdemben emelkedett az elmúlt időszakban. Ezzel azonban e
Automatizált szállítói számla feldolgozás nagyvállalati ERP környezetben
A szállítói számlák feldolgozása (Accounts Payable - AP) az elmúlt években a vállalati digitalizáció egyik legfontosabb fókuszterületévé lépett elő. Nem véletlenül: a manuális adminiszt
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára magas. Csőrükben olajággal köröznek Trump rakétái a Közel-Kelet fölött. Lassan ott...
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarországról. Nincs igény a valóságra, nincs igény a másik igazságának megértésére a közügye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Forint, infláció, euró: merre mehet a Tisza-kormány? Madár István és Beke Károly értékel
A Portfolio makroelemzői a Checklist Extrában.
Invest extra: mibe fektessünk a Tisza kétharmados győzelme után?
Hétfő reggeli, választási különkiadás.
Bod Péter Ákos: ezek lehetnek a Tisza-kormány első lépései
Hétfő reggeli gyorsértékelés: euróbevezetés, költségvetési stabilizálása, viszony az MNB-vel.