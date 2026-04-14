Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság

Nemcsak a hitelek piaci volumenére, hanem a hitelek átlagösszegére és a lakásvásárlások finanszírozási arányára is jelentős hatással volt az Otthon Start Program. Az MNB friss statisztikái szerint néhány hónap leforgása alatt 60%-ról 70%-ra ugrott a lakáshitelek átlagos hitelfedezeti mutatója, vagyis a lakás forgalmi értékének arányában ekkora tartozást vállalnak már az új hitelfelvevők. Jelentősen emelkedett a legfiatalabbak aránya is a piacon, a 10-20% közötti önerős lakáshitelek aránya pedig a korábbi 3-4%-ról 17-19%-ra szökött fel.

Közzétette 2025 végi loan-to-value (LTV) statisztikáit a jegybank, amelyek azt mutatják, milyen mértékben adósodnak el a hitelfelvevők a jelzáloghitelük fedezetét képező lakóingatlan forgalmi értékéhez képest. Míg 2022 végén 49%, 2023 végén 53%, 2024 végén pedig 59%, addig 2025 végén már 70% volt az átlagos LTV-mutató.

Ezúttal nem tartalmazzák a statisztikák a támogatási tartalom szerinti megoszlást, de nagy valószínűséggel a kis önerővel rendelkező, Otthon Startot igénylő hitelfelvevők húzták fel a leginkább az átlagot.

Alátámasztja ezt a feltételezést, hogy az Otthon Start megjelenése után az addigi 19-20 millió forintról 27-28 millió forint közé ugrott a lakáshitelek átlagösszege az MNB más statisztikái szerint. A bankok és a kormány tájékoztatása szerint az Otthon Start hitelek átlagösszege 34-35 millió forint körül van.