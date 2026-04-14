Átvették az uralmat a magyar fiatalok, egyre merészebb hitelfelvételekbe vág bele a lakosság

Közzétette 2025 végi loan-to-value (LTV) statisztikáit a jegybank, amelyek azt mutatják, milyen mértékben adósodnak el a hitelfelvevők a jelzáloghitelük fedezetét képező lakóingatlan forgalmi értékéhez képest. Míg 2022 végén 49%, 2023 végén 53%, 2024 végén pedig 59%, addig 2025 végén már 70% volt az átlagos LTV-mutató.
Ezúttal nem tartalmazzák a statisztikák a támogatási tartalom szerinti megoszlást, de nagy valószínűséggel a kis önerővel rendelkező, Otthon Startot igénylő hitelfelvevők húzták fel a leginkább az átlagot.
Alátámasztja ezt a feltételezést, hogy az Otthon Start megjelenése után az addigi 19-20 millió forintról 27-28 millió forint közé ugrott a lakáshitelek átlagösszege az MNB más statisztikái szerint. A bankok és a kormány tájékoztatása szerint az Otthon Start hitelek átlagösszege 34-35 millió forint körül van.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés